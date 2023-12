Daddy Yankee se despidió de los escenarios: Estas fueron sus palabras en su último concierto

Daddy Yankee , uno de los cantantes de reguetón más respetados en la industria, culminó el 3 de diciembre su gira de despedida 'La Meta' con una serie de cinco conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde le dijo adiós definitivamente de los escenarios.

En la noche final, el 'Big Boss', como también es conocido, reunió a miles de fanáticos en una presentación de más de dos horas para realizar un recorrido por su prolífica carrera con sus primeros éxitos y sus más recientes hits que lo han mantenido vigente por tres décadas. El público no dejó de corear sus canciones y expresar su admiración.

El artista de 46 años, considerado por muchos como una leyenda de la música urbana, culminó su trayectoria por lo alto; y con la clara intención de que su legado no llegue a su fin, el show fue transmitido en vivo. El concierto final pudo ser visto desde cualquier parte del mundo y tuvo un costo de $79.715 pesos colombianos.

En su show de despedida, Daddy Yankee no pudo contener la emoción al dirigirse a sus seguidores durante el espectáculo:

"No es lo mismo vivir una vida de éxitos, que una con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío, trababa de buscar sentido y aparentaba ser feliz, pero faltaba algo para hacerme sentir completo. Hoy les tengo que confesar que alguien pudo llenarme", expresó inicialmente.

Agregó que a pesar de haber recorrido el mundo, ganar diversos premios, reconocimientos y elogios, no se sentía pleno y expresó: "¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? Esta noche reconozco y no me avergüenzo en decir que Cristo vive en mí y que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo".

Cabe recordar que en la noche del viernes 1 de diciembre, Feid , intérprete de 'Normal', Classy 101' y más, fue uno de los invitados especiales. El colombiano le hizo una petición a su colega: le solicitó no retirarse y realizar otra gira en el 2024.

Antes de dar el cierre, la atmósfera en el estadio de San Juan se cargó de nostalgia cuando y el artista agradeció a todos los colaboradores y fanáticos que lo han acompañado en esta travesía.