El influencer Dominic Wolf se sometió a su primera operación en Colombia, ¿de qué fue la cirugía?

Desde que llegó a Colombia y empezó a crear contenido enfocado en choques culturales, Dominic Fabian Wolf se ha convertido en uno de los influencers extranjeros más importantes de nuestro país. Recientemente, informó a través de sus redes sociales que se sometió a su primera operación en Colombia.

La noticia la dio a conocer por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 2 millones de seguidores. Em la galería de fotos se logra observar al creador de contenido digital acostado en una camilla del hospital con su respectiva bata quirúrgica.

“Gracias a Dios ya salí de la cirugía. Fue mi primera vez en Colombia. Me hicieron varios procedimientos en el tobillo durante unas horas, entre ellos reemplazo de cartílago y otros. Llevaba varios años mal con ese pie, ya era hora”, escribió junto al post.

Posteriormente, sorprendió a los internautas al dejarse ver saliendo del centro de salud mientras permanecía en una silla de ruedas; sin embargo, lo curioso del caso es que olvidó llevar un cambio de pentalón para poder regresar a casa con total normalidad, por lo que se vio en la necesidad de ponerse un par de prendas sobre las piernas para evitar estar denudo en la calle.

“Cosas que solo me pasan a mí (…) Cuando no llevas pantalón a la cirugía y te toca salir casi desnudo. ¿Por qué la gente me mira así?”, escribió junto a la galería compuesta por dos archivos multimedia.

Diferentes usuarios de Internet han aprovechado el espacio en los comentarios para preguntarle acerca de su experiencia haciéndose este tipo de procedimientos en la país latinoamericano y para desearle pronta recuperación.

“Con el poder de Dios todo saldrá bien”, “qué hermoso ver como se ha hecho querer de todos nosotros, eres una persona muy especial”, “es verdad, no hay nada más valioso que la salud, así que mente positiva, cuídate mucho para que puedas volver a tus actividades”, "Dios te bendiga", "Me acaban de hacer cirugía en mi brazo y se vuelve desesperante, pero este tiempo puede ser aprovechado para el diálogo interno también, ❤️ abrazos", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.