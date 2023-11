Influencer de La Granja del Borrego fue discriminado por vestir como granjero en unos premios

Carlos Díaz, el niño que les muestra a los internautas cómo es el diario vivir de los campesinos colombianos con su proyecto La Granja de Borrego , llamó la atención de miles de usuarios de Internet al dar a conocer que fue víctima de discriminación por parte de dos creadoras de contenido digital mientras estaban en un importante evento.

La noticia la confesó a través de su cuenta oficial de TikTok. Allí aseguró que no iba a dar los nombres de las jóvenes ni tampoco el país en el que se realizaron los premios.

“Cuando voy para un evento trato de ponerme mi sombrerito, igual hasta las botas las llevo a veces y en esa ocasión fue así. Al salir de mi habitación y dirigirme directamente al ascensor, había dos influencers que la verdad yo no conocía (…) yo les digo como ‘hey, hey, yo también me voy a subir al ascensor’, normal y me dicen ‘ay, no, no, no, las boticas’”, explicó en medio de la plataforma.

Posteriormente el joven resolvió caminar en vez de esperar nuevamente al ascensor; no obstante, lo curioso del caso es que durante la velada se encontró a las mismas personas en varias oportunidades. La más destacada de estas veces fue cuando pasaban por la Alfombra Roja, pues estaban presentes varios medios de comunicación.

A diferencia de Díaz, las jóvenes no lograban conseguir varias entrevistas y, al ver que el influencer acaparaba las miradas, decidieron acercarse a él para presentarse y buscarlo en redes sociales con el propósito de saber cuántos seguidores tenía.

“Primero pregúntame como estoy. Entraron a redes vieron los números y eso (afortunadamente estamos muy bien), pero eso no importa, la actitud de las personas no debe cambiar tengan 100 seguidores o 30 millones”, señaló.

Finalmente, dijo que ellas le pidieron hacer una colaboración rápida y, aunque aceptó, no se sentía cómodo; por lo que les mencionó que podían hacerlo minutos más tarde. Al recordarle tiempo después la promesa, el joven contestó con respeto que no quería grabar ningún contenido debido a que había percibido que lo habían tratado mal por su atuendo.

