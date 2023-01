La granja del borrego habló de lo ocurrido con sus animales por la pirotecnia: "todos colapsaron"

La granja del borrego, el nombre que un joven creador de contenido le dio a sus cuentas con las que muestra su vida en el campo, se ha convertido en una de las más populares en Colombia, pues muestra varias enseñanzas sobre cultivos, animales y demás.

No obstante, este creador de contenido hizo un video con el que quiere generar consciencia para estas fechas especiales de fin de año: "mis animales pasaron el peor 24 de diciembre gracias a la pólvora, todos, absolutamente todos, colapsaron".

Te puede interesar: Mascotas: ¿Cómo calmar a los perros por la pirotecnia en Año Nuevo o por las altas temperaturas?

Publicidad

Bastante afectado por lo ocurrido, el joven de La granja del borrego relató qué fue todo aquello que les sucedió a sus animales mientras estaba la pirotecnia.

"Dos de los cinco perros que tenemos no aparecían, los encontré como una hora después cerca de una quebrada. Las cabras estaban intentando salir del corral y rasguñaron toda la pared porque estaban dando saltos y patadas. Las gallinas estaban todas amontonadas", añadió.

Conoce más: 6 consejos para mantener tranquila a tu mascota durante las festividades

Mientras iba comentando los hechos, también mostraba algunos videos que registró de dicha noche, en los que es posible ver el desespero de los miembros de su granja.

"Los caballos, ellos sí que sufrieron, cuando veo que de susto rompen esa puerta como si fuera plastilina. Lo peor, se salieron a la autopista, de hecho una moto les pasó al lado por tratar de esquivarlos. Después fui a buscar a las vacas y por ningún lado las encontrábamos", comentó.

Publicidad

Finalmente, concluyó que sus intenciones no son otras a evitar que este tipo de actos sigan ocurriendo, pues no es fácil ver sufrir a los animales: "este video no lo hago para decirles qué está bien o qué está mal, ni es una crítica. Simplemente, quería compartirles mi experiencia y que se genere un poquito de empatía con los animales".