Joven argentino se emborrachó y le envió casi todo su dinero a su exnovia: "Yo te amo Martina"

Gracias a TikTok es muy común conocer historias insólitas de usuarios que han tenido relaciones tóxicas o que ha cometido verdaderas locuras por amor. Este es el caso de un joven en argentina que se volvió viral por darle gran parte de sus ahorros a su exnovia estando bajo los efectos del alcohol.

El caso fue expuesto por un joven identificado como Lucas Lázaro, quien fue el encargado de grabar el clip. En el video se logra observar el momento exacto en el que su amigo, al que llama ‘Sebas’, abre la aplicación de su banco en el celular y se dispone a hacerle una transferencia a su expareja sentimental.

Pese a que inicialmente Lucas intenta impedir que su compañero cometa este ‘error’, no logra convencerlo. A esto se le suma el hecho de que la plataforma presenta algunos problemas, por lo que vuelve a realizar todo el procedimiento hasta lograr su objetivo.

"Ya le transferí. Yo la amo, yo la quiero amar", mencionó.



¿Cuánto dinero le transfirió a su exnovia?

En las imágenes se evidencia que, en total, Lucas tenía 45 mil 484 pesos argentinos que en moneda colombiana corresponde a un poco más de medio millón; no obstante, decide transferirle 45 mil pesos argentinos, que vendrían siendo 497 mil 410 pesos colombianos.

Tras lo sucedido, Lucas muestra cómo llegan otros amigos a donde ellos están situados; por lo que se apresura para contarles la locura que acaba de hacer su amigo por medio de su dispositivo móvil.

De acuerdo con la versión entregada por el tiktoker, todo ocurrió poco después de que salieran de un boliche, término que utilizan para referirse a un establecimiento comercial nocturno en Argentina.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado la red para reaccionar con furor ante la noticia y para solicitar mayor información al respecto.

“Qué suerte la de Martina, despertarse y ver 45k”, “quién pudiera ser martina”, “¿por qué Sebas no es mi ex?”, “me encanta cómo iban llegando más y ninguno se lo podía creer”, “un verdadero amigo te saca el celular”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.