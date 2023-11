Tiktoker tramitó su identificación usando como firma la ilustración de la zona íntima femenina

Cumplir la mayoría de edad es una de las etapas más importantes para cualquier individuo, pues no solo se tiene la posibilidad de disfrutar la vida como un adulto, sino que también va adquiriendo otras responsabilidades.

Este es justamente el caso de una tiktoker identificada como Corazón de Melón Val, quien dio a conocer a través de la misma red social que se tuvo la posibilidad de adquirir su INE; no obstante, lo curioso de esta situación es que, en vez de firmar con su nombre, lo hizo con una ilustración de la zona íntima femenina.

Mira también: Video: Una abuela se hace viral al recibir un cuadro de Harry Styles y pensar que es un santo

“Fui a sacar mi INE y les quiero enseñar. Tenía el cabello largo a inicios de mes, pero vean mi firma”, explicó en medio del video que ya recoge más de 130 mil visualizaciones en la plataforma y alrededor de 15 mil ‘me gusta’.

La firma ha dividido opiniones

Tan pronto se dio a conocer la noticia gracias a que se convirtió en un fenómeno viral, diferentes usuarios de Internet se han tomado la red social para reaccionar.No te pierdas: Ana Milena Gutiérrez dice qué pasó en video viral de Noticias Caracol donde no pudo dejar de reírse

Publicidad

Mientras unos la calificaron de “única y diferente”, otras personas simplemente han tomado con buen sentido del humor la figura y hasta han aprovechado el espacio en los comentarios para hacer preguntas respecto a los trámites que se deben realizar para sacar el documento.

“Yo también pensé que poner algo equis en la firma no era trascendental hasta que empecé a firmar documentos importantes”, “me llamo Camila y por los nervios puse una t y no la l. Ahora dice Camita”, “el jefe viendo como firma el contrato jajaja”, “se supone en la firma no puede separar el lápiz de la tablet”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

Te puede interesar: El desgarrador testimonio de un niño coreano se vuelve viral: "no le agrado a mi mamá"

Por su parte, la joven agregó que por el momento no ha tenido la posibilidad de firmar ningún documento con esta figura; no obstante, señaló que se encuentra un poco entusiasmada por saber qué pasará cuando deba autorizar algo con dicha ilustración.

Publicidad

Finalmente, muchos le han recomendado hacer el cambio de firma lo más pronto posible, recordándole que este documento se solicita no solo para las votaciones, sino también para otro tipo de diligencias laborales, financieras o gubernamentales.