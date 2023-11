El desgarrador testimonio de un niño coreano se vuelve viral: "no le agrado a mi mamá"

A través de redes sociales se ha viralizado el caso de un niño coreano identificado como Geum Ji Eun, quien sacudió a los usuarios al dar un conmovedor testimonio en donde revela que siente que no les grada a sus padres, lo que le ha “partido el corazón” a más de una persona.

El hecho ocurrió en Corea del Sur en el capítulo 169 del programa My Golden Kids de Channel A, un espacio dedicado a mostrar los problemas de crianza que afrontan algunas familias para que la psiquiatra Oh Eun-young analice el caso y les indique cómo pueden mejorar la relación.

El episodio inició con la declaración de los padres, quienes aseguran que el pequeño con frecuencia agrede a su abuela, a pesar de que le han indicado en varias oportunidades que no está bien hacerlo.

"Desde los tres años es así. Comienza a morder o a golpear. Ahora, responde. Yo le dí amor, lo crié y ahora es agresivo con nosotros tres", señaló la madre frente a las cámaras.

Cabe aclarar que el programa se caracteriza por grabar gran parte del día al pequeño para poder captar sus comportamientos y fue gracias a esto que la especialista pudo determinar que tiene un apego agresivo y agregó que necesita urgentemente ser escuchado.

“Por lo que veo como mamá, no te gusta estudiar. ¿Vas a ir a la escuela de arte? Tienes que ser guapo. Pero no puedes hacer eso (…) Esta carrera cuesta mucho”, expresó la madre en algún momento del capítulo.

Ante la declaración, Oh Eun-young le pidió evitar hacer ese tipo de comentarios, pues únicamente le hacían crear una inseguridad respecto a sus gustos o su futuro.

La declaración que le ha dado la vuelta a toda la Internet

Al final del programa, la producción entrevistó al pequeño y las respuestas que ofreció hicieron llorar a sus padres, pues con un tono de voz melancólico y visiblemente afectado, mencionó que no está seguro de si les agrada o no a sus progenitores. Mira el fragmento completo aquí:



Este niño coreano de tiktok y su caso me dañó la vida. pic.twitter.com/2r6mSPxXVt — Tatiana (@Tabeeme91) November 22, 2023

- Quién te agrada más, ¿tu papá o tu mamá?

- Creo que ninguno. Estoy solo en casa, nadie juega conmigo.

- ¿Y qué hay de tu papá?

- Da miedo cuando se enoja.

- ¿Y qué quieres de tu papá?

- Espero que me llame de forma cariñosa, dulcemente.

- ¿Y qué hay de tu mamá?

- Creo que no le agrado. Dame un momento (…) Intento hablarle, pero no me escucha.