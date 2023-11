Profesor se hace viral al cuidar el gato de una de sus alumnas mientras hacía un examen

En redes sociales todos los días se hace viral algo distinto y aunque, en ocasiones, no son cosas positivas, lo cierto es que ahora un tierno video se ha tomado las plataformas y ha generado muchas recciones por parte de los usuarios de Internet.

Y es que, ¿a quién se le ocurre llevar a su mascota a un salón de clases? Al parecer a una joven no lo pensó dos veces y decidió que la mejor opción era llegar a un examen acompañada de su diminuto gatito.

Todo parece indicar que el profesor quedó encantado con la mascota y por eso le hizo un favor que lo ha lanzado a la viralidad. A través de una cuenta de TikTok, una usuaria llamada Sherlyn Franco mostró el tierno momento.

El docente cuidó al pequeño animal y en la filmación se puede ver como primero lo sostiene en uno de sus hombros y juega con delicadeza junto a él. Mientras vigila el examen, parece que el “michi” también decide revisarle a los estudiantes.

Un momento se robó la atención, sucedió cuando se puso de pie y ubicó al gatito dentro de su camisa mientras juega con sus patitas. El hombre estaba completamente encantado con el animal y al parecer, él también.

Los comentarios no se han hecho esperar, en especial, debido a la canción que usó la joven en su video, “otra noche, otra luna sin tu vida. Esta loca, no te olvida”, se puede escuchar mientras salen las imágenes del docente. Gracias a su interacción con la mascota, el profesor se roba toda la atención y más de una tiene curiosidad por saber quién es.

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y aunque muchos resaltan la ternura de la situación, otros se enfocan en que no es ideal llevar a una mascota a un salón de clases, pues no es un lugar apropiado para ello.

“¿Cómo hacen para grabar mientras hacen el examen?”, “Puedes llevar toda la granja y ni así te salvas de hacer el examen 😂”, “Adorables los dos 🤗”, “OMG quiero un profe así”, “Muy buen gesto, amo los animales, pero quién lleva su mascota a clase”, “El profe: a ver Michi ¿a quién reprobaremos?”, dicen algunos de los comentarios.

