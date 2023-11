Telepatía en Transmilenio: así fue como dos hombres dejaron a los pasajeros atónitos con su talento

Transmilenio es el lugar ideal para que sucedan cosas que posteriormente se convierten en tendencia, ya sea gracias a las peleas, los momentos insólitos, vendedores graciosos o pasajeros creativos.

Es usual que los videos de este transporte público se hagan virales a través de plataformas como Facebook, Instagram e incluso TikTok. Así sucedió hace varias semanas, cuando una mujer se subió al articulado para depilarse las piernas.

En esta ocasión el hecho fue reprochado y criticado por muchos, pues no es usual que algo de este tipo suceda. Sin embargo, también desató las risas de varios pasajeros, quienes no podían creer lo que estaban viendo.

Ahora la telepatía en Transmilenio ha tomado importancia gracias a dos hombres que se subieron a hacer un espectáculo frente a los pasajeros. Todo inicia con uno de ellos diciendo que desde que tenía ocho años puede saber perfectamente lo que piensa su hermano.

Para ponerlo a prueba, el otro involucrado se pone de pie y le da la espalda a las personas que señalará su compañero, además, usa una venda en sus ojos para que no quede duda de los datos que adivinará.

Empiezan las preguntas sobre los colores, uno de ellos señala un objeto, prenda o persona y el otro predice exactamente qué está usando, incluyendo algunas marcas famosas. De la misma forma, puede mencionar la placa de un carro estacionado justo al lado del Transmilenio y por telepatía sabe en qué página de un libro va un pasajero.

Necesito que alguien me explique esta magia en Transmilenio. Las primeras pensé que se las aprendía de memoria, pero la placa del carro y la página del libro 🤔…. pic.twitter.com/Ge5RIr1C7G — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) November 15, 2023

La situación ha tomado tanta relevancia que, en redes sociales, los usuarios de Internet se preguntan cómo lo hacen y ya hay diferentes hipótesis sobre el tema, pues se han dado cuenta de algunas claves.

Un ejemplo de ello es que antes de señalar algo rojo, normalmente quien da las indicaciones primero dice la palabra “rápidamente”. Los más curiosos han identificado varios códigos, sin embargo, no dejan de admitir que es sorprendente.

Lo cierto es que los pasajeros del Transmilenio quedaron sorprendidos con lo que estaban viendo y así se puede ver claro en el video, pues algunos dejan ver sonrisas mientras que otros no ocultan su sorpresa.