Guardia de seguridad no pudo contener las lágrimas en pleno concierto de Kany García

Kany García se ha caracterizado por la emotividad de sus letras y el sentimiento que impregna en cada una de ellas, por lo cual sus fanáticos no pueden evitar conectarse con sus canciones y dejarse llevar por su voz. Esto le ocurrió a un guardia de seguridad durante uno de sus conciertos, en el cual el hombre no pudo contener las lágrimas.

@candys_boutique_oficial Se hace viral este guardia de seguridad que se desborda en las lágrima al escuchar a Kany García @Kany Garcia con su éxito Confieso, pero él como todo un profesional no abandona su puesto. #xvaños #fiestadeprincesas #viralvideo teextrañomucho ♬ sonido original - CANDY'S BOUTIQUE

En el video se puede ver al guardia de seguridad en primer plano, mientras que de fondo se encontraba Kany García, quien estaba bastante conmovida al escuchar como todos sus fanáticos coreaban la canción 'Confieso', motivo por el que ella les dejó el micrófono por un tiempo, pues quería que fueran los protagonistas de este momento.

No obstante, la cantante no pudo percatarse de lo que ocurría con este hombre, quien fue captado por uno de los asistentes al concierto, que no quiso pasar por alto los sentimientos que estaba teniendo él a pesar de que le estuviese dando la espalda a la artista y no pudiese conectar con ella, a través de las miradas, durante la interpretación.

Durante todo el video se vio cómo el guardia de seguridad estaba aguantando las lágrimas y cómo pasaba saliva constantemente para evitar ese nudo en la garganta, ya que sabía que debía contenerse mientras que trabajaba y demostrar firmeza ante los asistentes, ya que su objetivo era tenerlos bajo control.

Sin embargo, en un punto fue posible notar cómo el hombre no pudo contenerse y aunque mantuvo por un tiempo la firmeza de su mirada, las gotas corrían sobre su rostro. Asimismo, se vio en la obligación de pasar sus manos sobre sus ojos, puesto que el escuchar el coro en la voz de Kany García lo quebró.

Desde ese instante, el guardia de seguridad tuvo que bajar la cabeza y fijar la mirada en el suelo mientras que seguía llorando hasta que la cantante terminó su interpretación, en la cual ella también había quedado conmovida gracias a su público.

En medio de los aplausos de los asistentes, entre los cuales Kany García expresaba su agradecimiento, el hombre empezó a controlar sus sentimientos y buscar la manera de quitarse el nudo de la garganta.

Tras volverse un video viral, varios fanáticos de la artista expresaron su cariño hacia este guardia de seguridad, a quien le enviaron un abrazo a la distancia y trataron de consolar, ya que consideran que todo esto ocurrió porque durante la canción se acordó de un ser querido que ya no está.