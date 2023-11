Mujer se tatuó el nombre de su novio en la frente y se volvió viral, ¿es real o es falso?

TikTok es una red social en la que es común encontrar videos cortos de todo tipo de temáticas, desde de perritos que causan ternura, hasta momentos graciosos que son ampliamente compartidos y que generan miles de comentarios. En esta plataforma recientemente se viralizó el clip de una joven influenciadora que asegura haberse tatuado en la frente el nombre de su pareja: Kevin.

La mujer que compartió su experiencia es Ana Stanskovsky, tiene 27 años, vive en Bali y es amante de los tatuajes, como se puede ver en su cuerpo, además, se dedica a compartir contenido gracioso y publicitario para diversas empresas.

Ella decidió realizar una nueva marca, supuestamente imborrable en su piel, pero no cualquier diseño, es el nombre de su pareja en letras muy grandes justo debajo de su línea de cabello. Al finalizar el proceso, ella se mira en el espejo y muy emocionada lo aprueba, aunque se pregunta si a su novio le gustará.

Desde que Ana publicó el video en su perfil ante sus 600 mil seguidores, se viralizó y ahora tiene más de 20 millones de reproducciones. Han sido miles los internautas que le dejaron sus comentarios opinando sobre el mismo, pero las críticas no se han hecho esperar y se preguntan qué pasará si su relación sentimental llega a un final. Otros aplauden su ingenio y la curiosa forma de demostrar su gran amor.

Muchos expertos incluso se han atrevido a desconfiar de la veracidad de su nuevo tatuaje, argumentado que las agujas no se alcanzan a ver tocando su piel y que no hay enrojecimiento ni sangre en su frente; por lo que ella ha publicado otros clips demostrando que supuestamente es real y no se desvanece cuando se frota con un pañuelo.

