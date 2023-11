Viral: Se ha sometido a múltiples modificaciones para "convertirse en gato", ¿cómo lucía antes?

Gracias a las redes sociales se han conocido un sinfín de historias insólitas en las que los protagonistas buscan transformar su cuerpo para convertirse en personajes ficticios o hasta en animales. Este es precisamente el caso de una joven identificada como Aydin Mod, quien ha mostrado su proceso para lucir igual que un gato.

El hecho se registró a través de TikTok. La joven cuenta con un total de 299 mil seguidores, quienes se muestran curiosos por conocer la razón por la que decidió emprender todo este camino.

Según indicó en alguna ocasión para el New York Post, su objetivo nunca fue convertirse en esta mascota como sí es la situación del perro Collie; sin embargo, cuando empezó a recibir comentarios en donde le decían que se parecía a un felino, decidió darse una oportunidad.

“Creo que convertirme en una dama de los gatos es más apropiado para mí, ya que realmente no quiero parecer un personaje de dibujos animados”, señaló.

Se sabe que Mod cuenta con aproximadamente 20 modificaciones físicas dentro de las que se encuentran perforaciones en las fosas nasales, así como también en los labios superiores, lengua bífida y una blefaroplastia, procedimiento que consiste en eliminar la grasa de los párpados.

De igual forma, se ha hecho poner algunos cuernos, tatuajes por diferentes partes del cuerpo (incluido uno conocido como Eyeball tattoo ) y también se hizo extirpar los pezones.

En redes sociales, constantemente muestra los cambios de look a los que somete y habla de su transformación, lo que evidentemente ha llamado la atención de los usuarios, quienes desean saber cómo lucía antes.

De hecho, la joven decidió aclarar este tema, por lo que ha publicado una foto de su rostro antes de que estuviese cubierto de tinta y de otros cuántos elementos.

“Ella hizo el cambio y le gusta más así. ¡Cada uno tiene sus propios gustos, dejen de ofenderla al llamarla animal!”, “sigo viendo el video y no entiendo... ¿Alguien me puede ayudar?, ¿es masoquismo?, ¿es un trastorno psicológico? No me pueden decir que es una elección estética”, “¿Qué representas exactamente? No comprendo tu estilo”, son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios de Internet.