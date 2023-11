Video viral: Dejaron caer al muerto de su ataúd cuando lo metían en la bóveda

Perder a un ser querido es, sin duda, uno de los momentos más fuertes en la vida de cualquier individuo, y el proceso de luto puede tardar bastante tiempo mientras la persona logra armarse de resiliencia para salir adelante. Este fue precisamente el caso de una familia mexicana, que se disponía a despedirse de un familiar cuando ocurrió un accidente.

En medio de una grabación viral se logra ver el momento exacto en el que un grupo de personas se reúnen alrededor de un ataúd mientras esperan pacientemente a que los hombres que cargan el féretro suban unas escaleras y lo pongan en el interior de la bóveda para darle santa sepultura.

Sin embargo, en el clip se observa cuando los sujetos hacen tanta fuerza para meter el cuerpo dentro del hueco que terminan cayéndose, pues la plataforma no estaba lo suficientemente estable para soportar el peso. Lo más llamativo fue que desafortunadamente el ataúd se abrió un poco y el difunto quedó en el piso.

Ante el bochornoso suceso, diferentes asistentes al evento decidieron apresurarse a auxiliar a las personas que estaban encargadas de la logística, pues se conoce que el golpe se produjo al desprenderse de una altura aproximada de tres metros.

El video ha sido replicado por diferentes cuentas en redes sociales y ya se ha convertido en todo un fenómeno viral en Internet con el audio de ‘Mi primera chamba’. Pese a que muchas reacciones se caracterizan por ser comentarios graciosos, varios usuarios de la red han pedido ponerse en los zapatos de los familiares y tomar esta situación con mucho tacto.

“¿Soy yo o se vio el cuerpo caerse?”, “no falta el que diga ‘es que no se quiere ir’”, “soy adicto a los videos de ‘Mi primera chamba’”, “era descansar en PAZ”, “no sé si asustarme”, “este es más trágico que cómico”, “primero me reí, pero luego vi que se abrió la caja y quede así 😮😱”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron en la plataforma.

El post cuenta con más de 500 mil visualizaciones, 11 ‘me gusta’ y cerca de 300 comentarios.