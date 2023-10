'Mi primera chamba': Este es el origen del audio que se ha viralizado por todo Tik Tok

A través de redes sociales, más específicamente de Tik Tok, se ha viralizado un audio conocido como ‘Mi primera chamba’ en donde los usuarios publican algunos videos exponiendo ciertas situaciones embarazosas que han vivido, bien sea en sus primeros días de trabajo o en una jornada laboral común y corriente.

Desde caídas, pasando por daños materiales en las oficinas, hasta discusiones con sus superiores, son algunos de los momentos que se han logrado inmortalizar en Internet. Lo cierto es que recientemente se pudo conocer cuál es el origen de este trend que sigue llamando la atención de millones de jóvenes en la plataforma.

¿De dónde proviene el audio de ‘Mi primera chamba’?

Un joven identificado como Ignacio Molina Mercado posteó una grabación en donde agradecía a todas las personas que lo ayudaron a viralizar el audio en esta red social, pues cuenta con más de 1.7 billones de visualizaciones.

“Hola, soy el que está detrás del audio de ‘Mi primera chamba’, quería agradecerles por viralizarlo, no pensé que llegaría a tanto y viendo todo lo que ha logrado, quiero decir que hay mucha gente que lo sube a YouTube y no utiliza mi grabación”, señaló en un video que ya cuenta con más de 48 mil reproducciones, 2 mil 'me gusta' y cientos de comentarios.

Asimismo, solicitó el apoyo de sus seguidores para etiquetarlo en las publicaciones que no tienen crédito y que así las personas conozcan quién estuvo detrás de esta tendencia.

Según expresó, el audio fue inspirado en la canción ‘Si la calle llama’ de Eladio Carrión, sencillo que se lanzó hace aproximadamente 7 meses y del cuál algunos fragmentos aparecen en la grabación que ha recorrido toda Internet en cuestión de un par de días.

Además, se pudo establecer que este fue creado a partir de una aplicación de Inteligencia Artificial, lo que explicaría por qué se ha convertido en todo un fenómeno que sigue acaparando el interés de muchos.

Finalmente, se conoció que el mismo cantante estadounidense recordado por temas como ‘Coco Chanel’, ‘3 am’, ‘Flores en anónimo’ y ‘Hola, cómo vas’ decidió unirse a este trend en medio de uno de sus conciertos.