Viral: Con tierna mirada, perrito ayuda a su dueña discapacitada a pedir dinero en un semáforo

Los perros son considerados por muchas personas como los animales más fieles de todo el mundo, pues están dispuestos a acompañar a sus tutores sin importar el dinero, las condiciones climáticas, el tiempo o cualquier otro tipo de interés material. Recientemente se conoció el caso de un can que conquistó a los usuarios de Internet por ayudar a su tutora a pedir plata en una calle de San Luis Potosí, México.

El hecho se registró en Tik Tok. En el video, se logra observar el momento exacto en el que el perrito abandona su puesto en frente al semáforo y recorre la carretera con un tarro en el cuello pidiendo la cooperación de los conductores que se encuentran en el lugar.

Algunos de las personas acceden a darle un par de monedas; no obstante, el animal espera pacientemente para ver quién se solidariza con la causa y decide brindarle una mano amiga. Cabe aclarar que no se encontraba solo en vía, sino que estaba acompañado de su tutora, una mujer que al parecer tiene una discapacidad que le impide caminar y hacer esta actividad por su propia cuenta.

@user6183062779 El perrito estaba pidiendo dinero en los semáforos y su dueña lo cuidaba desde atrás con un bastón xq no podía caminar BN 😿 #parati #casilloro #SLP ♬ Compartir - Carla Morrison

Ante la noticia, diferentes internautas se han pronunciado al respecto. Mientras unos consideran que es un gesto muy tierno analizar cómo el animal apoya en el trabajo a la mujer, otros piden no romantizar este tipo de situaciones y acusan a la señora de aprovecharse para sacar ventaja.

“Perrito se vuelve viral por ayudar a su dueña que es discapacitada”, “te amo perrito que pide dinero”, “como se queda paradito para que le den moneditas 😭💔”, “a veces lo usan para que les den dinero y se quedan con eso y no le compran nada a ellos”, “sí se sabe la de chambear y todo por su dueño 💔”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red.