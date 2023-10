Joven dejó que su novio le tatuara el interior del ojo de color negro, ¿fue doloroso el proceso?

Gracias al uso de las herramientas digitales, se han dado a conocer personas con historias particulares, estilos diferentes y pensamientos completamente diversos. Recientemente se viralizó en Instagram el caso de dos jóvenes que son pareja y al mismo tiempo demuestran apreciar mucho los tatuajes.

En la grabación, se logra ver el momento exacto en el que el hombre le pregunta a su pareja sentimental si está segura de que quiere realizarse este tatuaje en los ojos, a lo que ella responde afirmativamente.

"¿Qué tal, mi gente? Hoy por fin le voy a tatuar los ojos a mi novia para que los tengamos así los dos, negros. Bueno, lo realizaremos ya mismo. Yo te quería preguntar a ti si estás segura de esto, mi amor (...) Ella confía en mí entonces se lo haremos hoy, atentos al resultado", explicó.

Posteriormente, el video muestra el instante en que el tatuador entra al estudio y prepara cada uno de los implementos que requiere para este procedimiento; sin embargo, lo que en realidad llama la atención de los usuarios de Internet es cuando se acerca a su novia que está acostada en la silla para ponerle la aguja en los ojos.

El eyeball tatto es una técnica irreversible que consiste en inyectar tinta en la esclerótica, la parte blanca del globo ocular. Con frecuencia, este proceso hace que se produzca una irritación en la zona, por lo que es recomendable usar gafas de sol y tener mucho cuidado para prevenir lesiones.

Además, es considerado por varios oftalmólogos como peligroso, pues una alta cantidad de tinta podría generar un problema de "extremada gravedad en el ojo", causando incluso la pérdida parcial de la visión.

Ante el video viral, diferentes internautas han reaccionado, demostrando que tienen sentimientos encontrados. Mientras unos aseguran que les gustaría hacerse dicho diseño, otros simplemente señalan que esto les genera un poco de miedo.

