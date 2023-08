Maluma sorprendió a trabajador que llegó a la puerta de su casa y lloró cuando lo vio

Maluma es uno de los cantantes más comentados de la farándula colombiana y tiene gran éxito a nivel nacional e internacional. El paisa ha crecido desde cero y actualmente tiene una carrera ejemplar en la música urbana.

Asimismo, poco a poco se ha hecho un ícono de moda y se ha relacionado con grandes celebridades de talla mundial, como Madonna, Winnie Harlow e incluso las Kardashians. Debido a esto tiene la mirada de muchos sobre él.

El cantante está preparando su próximo trabajo discográfico, del que ya lanzó un sencillo y también se dedica a sus emprendimientos y empresas adicionales a la música, como su marca de comida a la que está dedicado actualmente.

Sin embargo, no es ninguno de estos detalles el que ha sido comentado durante las últimas horas , y es que realmente es tendencia gracias a un video publicado en su cuenta de TikTok. La filmación ya suma un poco más de 2.7 millones de vistas.

Allí se ve el cantante abriendo la puerta de su apartamento y recibiendo a un domiciliario después de pedir uno de sus propios productos. Al ver quién es la persona que le abre la puerta, el hombre se sorprende bastante y no sabe cómo reaccionar.

Es entonces cuando Maluma le da la mano y lo abraza dándole las gracias, al entrar de nuevo en su apartamento, el cantante mira a la cámara y muestra que el hombre estaba llorando, por lo que vuelve a salir y lo llama.

El trabajador reaparece y el paisa le pregunta si quiere tomarse una foto, inmediatamente le dice que si y saca su celular para capturar el momento junto a la comida que le llevó, aparentemente, muy emocionado.

La situación no ha pasado desapercibida y los comentarios tampoco, por eso, en redes están encantados con el gesto de Juan Luis, nombre de pila del artista, y la manera en la que interactuó y emocionó al trabajador que fue a su casa.

No obstante, también hay algunos que han hecho énfasis en que no le dio propina al joven y comentan de manera jocosa que esta es la razón por la que estaba llorando cuando se fue y no porque estuviera sorprendido con él.