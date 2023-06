J Balvin y Maluma se encontraron en desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda en París

Varios latinos hicieron presencia en el desfile de Louis Vuitton que se llevó a cabo durante la Semana de la Moda en París, Francia; sin embargo, los artistas que más llamaron la atención de los usuarios de Internet fueron J Balvin y Maluma , quienes se dejaron ver muy emocionados al encontrarse repentinamente durante la gala del espectáculo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de temas como 'Felices los 4', 'Borró cassette', 'El perdedor' y 'Mojando asientos' posteó una imagen del encuentro en el que se les ve muy contentos por la sorpresa de coincidir en el mismo evento junto a la siguiente descripción: "Desde Medallo hasta París".

En los videos tomados por algunos medios de comunicación internacionales, se logra observar el momento exacto en el que Maluma se acerca a su colega y lo sostiene entre los brazos. Cabe aclarar que J Balvin asistió a la gala acompañado de su actual pareja sentimental y madre de su primogénito Río, Valentina Ferrer , quien esperó pacientemente para saludar al 'Pretty boy, dirty boy'.

Asimismo, el paisa compartió un fotografía en donde posan para la cámara en compañía de la cantante brasileña Anitta . Lo curioso de la instantánea es que los tres lucían prendas en colores verdes encendidos que se robaban las miradas de los demás invitados de la reconocida marca de lujo.

A pesar del emotivo encuentro, varios internautas reaccionaron a los atuendos que presumían los exponentes del género urbano: "Me hicieron recordar cuando era pequeña y me colocaba varias prendas de mi mamá y mi papá jugando con mis hermanos", "la gente como que no entiende que ellos están en París , en un desfile de Louis Vuitton y se visten con ropa que el diseñador saco para el desfile , no se visten así en la vida real, por favor 🙄", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.