La youtuber colombiana Sofía Castro defendió su última relación por supuesto 'Body Shaming'

¡No es lo que parece! Para la creadora de contenido digital, Sofía Castro, la ruptura de su relación de 2 años con Zamir Villamil, quien también es famoso por su trabajo en las redes sociales, no ha sido nada fácil. La youtuber compartió un video en sus diferentes plataformas en el que manifiesta estar atravesando un fuerte proceso de duelo, puesto que no terminaron en los mejores términos.

A raíz de ello, se había visto a Sofía tener ciertas actitudes de desahogo en redes sociales como Instagram y Tik Tok, donde es mayormente conocida. Sin embargo, lo que realmente hizo desatar el último escándalo sería un video donde la famosa le hizo entender a sus seguidores que su exnovio le hacía críticas y abuso hacia su aspecto corporal, actualmente conocido como la práctica de ‘Body Shaming’, el cual llevó a Castro a avergonzarse de su cuerpo.

El video se convirtió en tendencia y motivo para críticas directas en contra del mexicano, razón que hizo a la colombiana borrarlo horas después del revuelo que ya había generado, además de contestar a uno de sus seguidores si se trataba o no de una indirecta para Zamir.

Sin ser suficiente para la audiencia, este jueves 25 de noviembre Sofía decidió publicar otro video en el que aclara la situación, debido a que se le empezó a tratar de mentirosa a ella y a él de maltratador, cuando las cosas, según su explica, no han sido de esa forma:

“Ayer publiqué un video ventilando algo que pasó en mi anterior relación, que me tenía guardado, pero que de igual forma ustedes no tenían que saber. He estado en estos últimos días en un proceso duro de duelo, y en un momento de mucha ira publiqué eso”, dice la joven haciendo referencia a ese punto específico de maltrato psicológico durante su relación.

Publicidad

El video continúa con ella aceptando que no se siente bien al hacer sentir mal a alguien por sus acciones del pasado, tampoco la ayuda a sanar. Sin embargo, admite que la mayor parte del año se sintió incomprendida y con muchas cosas guardadas, y debido a esto, actuó de la manera en que lo hizo.

Por otro lado, el texto que fue leído en el video por Sofía, fue publicado posteriormente en sus historias de Instagram. El escrito fue apoyado por sus fanáticos en diferentes portales web, en donde piden a la totalidad de la fanaticada apoyar a Sofía por encima de todo: