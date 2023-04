'La Pasión de Cristo': este fue el actor que falleció por causa de un cáncer

Como una manera de plasmar una experiencia religiosa y tener un referente en el cine sobre el verdadero calvario que vivió Jesús de Nazaret durante sus últimas 12 horas de vida, Mel Gibson se encargó de realizar 'La Pasión de Cristo' una película que se convirtió en una de las favoritas de los feligreses, pero también en una muestra de una forma diferente de hacer cine para los amantes del séptimo arte.

Llegada la Semana Santa, es casi que imposible no disfrutar de algunas de las producciones en las que se narra la vida de Jesús, la Virgen María o algunos pasajes bíblicos, pues es un tiempo dedicado a conocer y profesar la religión católica.

Es por ello que 'La Pasión de Cristo' es tanto un clásico como un referente de la Semana Mayor, dado que logra conectar y llegar al corazón de millones de creyentes, quienes se conmueven con las duras, pero realistas imágenes que allí se muestran.

Esto ha causado que personas alrededor del mundo tengan esta película como un punto de vista y que a su vez sientan una profunda admiración por el elenco que la conformó, pues son una muestra del profesionalismo y respeto que hubo al momento de rodarla.

No obstante, se conoció que uno de sus actores falleció a sus 48 años por causa de un cáncer de pulmón el 31 de marzo de 2023, algo que conmocionó a los seguidores del largometraje de Mel Gibson.

Se trata de Christo Jivkov, el actor quien le dio vida al discípulo Juan. El búlgaro estudió en la Academia Búlgara de Cine y Teatro, especializándose en dirección cinematográfica y fue parte de los fundadores de Red Carpet Films, empresa que dio a conocer la noticia de su muerte a través de sus redes sociales.

¿Quién era Christo Jivkov?

Christo Jivkov fue un actor búlgaro, conocido principalmente por su papel como el joven Maximus en la película épica histórica 'Gladiador' de 2000, dirigida por Ridley Scott. Jivkov nació el 30 de marzo de 1976 en Plovdiv, Bulgaria, y comenzó su carrera como actor a finales de la década de 1990.

Además de 'Gladiador', apareció en varias otras películas, incluyendo 'The Way Back' (2010), 'The Expendables 2' (2012) y 'London Has Fallen' (2016). También ha trabajado en televisión, con apariciones en programas como 'The Last Kingdom' (2015) y 'The Alienist' (2018).