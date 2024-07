La graciosa caída de un bailarín de Lady Gaga en la Inauguración de los Juegos Olímpicos 2024

La cantante estadounidense Lady Gaga sorprendió en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 que se realizó el 26 de julio en París, Francia; donde interpretó una canción en francés y contó con un grupo de bailarines que la acompañaron; sin embargo, en redes llamó la atención que uno de ellos tuvo una aparatosa caída que no pasó desapercibida.

Gaga, de 38 años, utilizó un vestido que hacía referencia a los cabarets y los artistas que la acompañaron en el escenario portaron pompones y abanicos rosados. Interpretó el tema 'Mon truc en plumes' -un clásico de los sesenta- de Zizi Jeanmaire, posteriormente, tocó el piano, pero uno de los bailarines se cayó.

Mira también: Lady Gaga cantó en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024: Mira aquí su presentación

El artista se desplazó hacia su izquierda para realizar un paso, se resbaló y a los pocos segundos se levantó; no obstante, con una evidente expresión de dolor. El clip del gracioso instante fue ampliamente replicado en redes sociales.

Las palabras de Lady Gaga después de cantar en los Juegos Olímpicos 2024

Por medio de su perfil de Instagram y ante sus más de 54 millones de seguidores, la artista americana expresó su agradecimiento de haber estado en la ceremonia de inauguración de este importante encuentro deportivo:

Publicidad

"Me siento honrado de que el comité organizador de los Juegos Olímpicos me pida cantar una canción francesa tan especial—una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia del arte, la música y el teatro. No quería nada más que crear una actuación que calentara el corazón de Francia, celebrar el arte y la música franceses, y en una ocasión tan trascendental recordar a todos de una de las ciudades más mágicas de la tierra: París".