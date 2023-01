¿La curan con besos? Jessica Cediel levanta rumores de un nuevo amor

Jessica Cediel sigue levantando rumores en las redes sociales sobre un posible nuevo amor, luego de un sensual baile en el que mostró su abdomen al ritmo de "Los Besos" de Greeicy Rendón.

Todo inició con la publicación de una foto en la que la presentadora escribió "hay besos que lo curan todo", por lo que algunos de sus seguidores creyeron que fue la manera en la que está dando a conocer que ya tiene a alguien en el corazón, mientras que otros se ofrecieron a ser los encargados de curarla a punta de besos.

Publicidad





Sin embargo, en sus más recientes historias en Instagram generó sospechas en sus seguidores sobre una dedicatoria que le estaría enviando a un nuevo amor.

Publicidad

A lo largo de estos videos Jessica canta fragmentos de "Me Gustas" de Joan Sebastián, en lo que se escuchan apartados como "me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel".

Durante toda su interpretación se le ve muy inspirada y con un gran sentimiento al cantar. Al final de sus historias se le ve brindando con alguien, pero terminó haciendo un brindis con su pantalla y en la grabación escribió "a ti", por lo que sus seguidores consideraron que la canción había sido una dedicatoria para esa persona especial.

Publicidad

Cabe recordar que hace menos de dos meses que la presentadora terminó la relación con su exprometido y aseguró que las causas se debían a que él estaba interesado en ganar fama con su nombre.

Publicidad





>> Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Publicidad

Mira también: