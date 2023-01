Kim Kardashian presume de su 'talento' innato para gustar a la gente

Aunque la estrella televisiva Kim Kardashian tiene una amplia base de detractores tan entregada, o más, que sus admiradores, que la acusan de ser famosa solo por el hecho de ser famosa, curiosamente ella no duda en afirmar que su mayor talento es la habilidad para meterse al público en el bolsillo gracias a su espontánea y sincera personalidad.

"Hay que tener cierto talento para construir una marca de éxito basada en conseguir gustarle a la gente únicamente por cómo eres. Creo que para eso se necesita tener talento", confesó la celebridad durante la entrevista con el programa '60 minutes'.

Pero más allá de su carácter extrovertido o su encanto, Kim tiene claro que si hay algo que haya ayudado a convertirla en una de las celebridades más conocidas del mundo entero ha sido la invención de las redes sociales.

"Sin ellas no sería tan conocida. Mi carrera se la debo a las redes sociales, no me cabe ninguna duda", explicó la esposa de Kanye West, usuaria asidua de Twitter, Instagram y Snapchat.

En la entrevista televisiva, concedida antes de que Kim fuera víctima de un robo a mano armada en París, la empresaria y madre de dos hijos -North (3 años) y Saint (10 meses)- reflexionaba acerca de las ventajas e inconvenientes de su popularidad para arrojar un balance positivo.

"Creo sinceramente que, en mi caso, mi situación y mi estilo de vida han arrojado más beneficios que cosas malas", aseguraba.