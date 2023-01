Kim Kardashian podría tener un cuarto hijo y ya sabría el sexo del bebé

Kim Kardashian y Kanye West recibieron hace siete meses a su último hijo Chicago y ya estarían pensando en un nuevo hermano para él.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a Us Weekly, quienes incluso aseguraron que ya tienen elegido al vientre de alquiler y se trataría de otro varón.

La empresaria ya había contado a través de su programa "Keeping Up With the Kardashians", que su médico le recomendó otras alternativas para tener bebés, debido a las complicaciones que se le presentaron con los embarazos de sus primeros hijos, North y Saint.

La pareja aún no ha dado declaraciones públicas al respecto, aunque sí se han referido en varias oportunidades a que quieren tener una familia numerosa.

