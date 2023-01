Kim Kardashian despide a su asistente por volverse famosa a su costa

Luego de cuatro años trabajando juntas, Kim Kardashian ha decidido despedir a su asistente personal Stephanie Shepherd, quien se había convertido en su mano derecha y quien la acompañaba en cada uno de los eventos a los que la celebridad asistía.

Su relación laboral comenzó en el año 2013 y pronto el lazo de trabajo se borró para comenzar una verdadera amistad. De hecho, Stephanie ya aparecía en algunos capítulos de Keeping Up With The Kardashians, así como en sus redes sociales.

Sin embargo, la revista People confirmó que Kim empezó a sentirse incómoda luego de que su asistente fuera bastante amigable con su familia y que no existiera una relación más profesional.

“Es muy difícil trabajar con amistades, así que Kim decidió contratar a alguien más. Al final del día Steph, había sido contratada como una asistente, y Kim quería que se mantuviese como tal, porque no son amigas”, aseguró una fuente cercana.

Además, el hecho de que Steph haya aprovechado la fama de su jefe para ganar más seguidores en sus redes sociales y convertirse en una ‘personalidad’ también hizo que Kim prefiriera cortar todo lazo.

“Steph logró ser famosa gracias a este empleo. Tiene un gran seguimiento en las redes sociales, y el sentimiento es que debería haber permanecido en un segundo plano”, puntualizó la misma fuente al mencionado medio.