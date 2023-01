Kendall Jenner se desnuda y muestra sus manos de Alien

La joven de 23 años se ha convertido en una de las modelos más cotizadas del planeta.

Multifacética como sus hermanas, Jenner no solo es modelo, es empresaria y también una personalidad de la televisión estadounidense gracias a su participación en ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Kendall Jenner se dio el lujo de convertirse en la modelo mejor paga del mundo en 2017, según Forbes, luego de destronar a la brasilera Gisele Bündchen, quien llevaba 13 años liderando la lista.

Su belleza, estilo y gracia junto con su estatura (1,76 m) son elogiadas, pero parece que ella no está conforme con una parte de su cuerpo: sus manos.

En una publicación de Instagram exhibió dos fotos desnuda y dijo:

“Classic alien hand (Manos clásicas de Alien, en español)”.

¿Es así? ¿Será que las manos de Kendall Jenner son muy grandes?

En fin, las imágenes se suman a la lista de fotografías que dejan sin aliento a sus admiradores pues la joven parece que no le tiene ningún reparo a la desnudez:

