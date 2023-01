¿Karol G, Elianis, Paulina o Majida? Así se ve Fabiola Posada como estas famosas

Fabiola Posada no tiene nada que envidiarles a sus colegas en el mundo del entretenimiento, sin embargo, esto no quiere decir que no pueda convertirse en sus versiones ‘XL’, como ella misma ha asegurado, de muchas de ellas.

Como prueba de ello, La Gorda Fabiola ha decidido publicar desde hace varios días algunas postales en las que aparece imitando a personajes como Karol G, Paulina Vega, Majida Issa, Sara Uribe, Elianis Garrido, Britney Spears, Pamela Anderson, entre otras.

Estas imágenes han sido toda una sensación en redes sociales y han acumulado miles de ‘me gusta’ en Instagram. Aquí algunas de ellas:

