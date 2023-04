Julián Figueroa falleció a temprana edad, uniéndose así al club de 'Los 27'

Luego de que se diera a conocer la triste de noticia del fallecimiento del joven Julián Figueroa, quien fue hallado sin vida el 9 de abril en su casa de la colonia Jardines del Pedregal, los fanáticos y familiares se encuentran desconsolados por su pérdida.

Aún no se conoce las causas de su muerte, sin embargo, varias fuentes apuntan a que se debió a un infarto. El periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante comentó que el cantante se encontraba pasando una crisis de depresión.

La repentina muerte de Julián ha llamado la atención de todos sus seguidores, dado que varios famosos cómo: Kurt Cobain , Brian Jones, Jimi Hendrix, Amy Winehouse , entre otros, fallecieron de forma prematura a la edad de 27 años.

Aunque es solo una teoría creada por especulaciones de los internautas, se trataría de un fenómeno cultural que empezó en los años 70 luego de la muerte de cuartos famosos que estaban en la cima de carrera.

La lista también está protagonizada por actores y deportistas que perdieron la vida por el abuso de alcohol y drogas o causas violentas tales como homicidios, suicidio o accidentes de tránsito.

La carrera actoral y musical de Julián estaba despegando luego de lanzar 4 álbums y uno junto a su mamá Maribel Guardia llamado 'Acústicos desde casa'. Participó también en varias producciones mexicanas y su último trabajo fue en la exitosa novela 'Mi camino es amarte'.

Su fama inició desde que era un bebé, ya que fue hijo del gran cantante mexicano Joan Sebastián conocido como 'El poeta del pueblo', quien falleció el 13 de julio en 2015 tras luchar contra un cáncer durante un largo tiempo.

El 8 de abril Figueroa dedicó un emotivo mensaje a su padre por el cual hubiera sido su cumpleaños número 72: "Qué despacio han pasado 8 años…Desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo y proclaman las personas que el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira".

"Solo quiero a mi papá, no me importan los Grammys, la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más… Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí", escribió el joven en su cuenta de Instagram.

Su madre Maribel Guardia se expresó sobre la pérdida de su hijo y pidió un poco de espacio a todos aquellos que le están brindando apoyo en estos momentos: "Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía".

"Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron… Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie, espero poder hacerlo en otro momento", concluyó la también actriz.