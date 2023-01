Amy Winehouse podría haber sufrido el síndrome de Tourette

Aunque la fallecida Amy Winehouse fuera apodada 'Huracán Amy' de niña por su carácter imparable, su madre Janis Winehouse-Collins no sabe si su comportamiento salvaje y honesto pudiera deberse al síndrome de Tourette, caracterizado por múltiples tics físicos y vocales.

"Podría haber sufrido Tourette cuando le daba por gritar cosas. Simplemente no lo sabemos", cuenta a People.

Janis considera que el talento y la inteligencia de su hija -quien murió en julio de 2011 a los 27 años tras una masiva ingesta de alcohol- le hacían difícil integrarse cuando era pequeña.

"Creo que era una niña con necesidades especiales porque era muy inteligente. Tenía mucho talento, vivía en un mundo donde ella no era la norma, donde no encajaba. Pero vivió una gran vida", añade.

Casi cinco meses después del fallecimiento de Amy apareció un nuevo álbum, 'Lioness: Hidden Treasures', con demos que su hija dejó tras de sí antes de morir, pero Janis reconoce que no le agradaría que saliera al mercado más material sin finalizar de su hija.

"Amy era muy quisquillosa con lo que hacía. Era una perfeccionista. Cuando hacía algo decía: 'No, esto no está bien'. Y aunque le dijeras que estaba bien, ella te contestaba: 'No, no lo está'. Así era Amy", explicaba recientemente Janis a la agencia de noticias BANG Showbiz.