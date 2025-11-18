Hijo de Gregorio Pernía ya habría nacido: el actor compartió último video antes del parto

Gregorio Pernía, quien tiene más de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram, empezó relatando que el bebé lo esperó para nacer. Según reveló el actor, él no se encontraba en la ciudad, pero hizo de todo para poder estar en ese momento tan importante en su vida, el nacimiento de su sexto hijo.

Hijo de Gregorio Pernía ya habría nacido

Por otra parte, Erika Farfán, la esposa de Pernía, publicó su última foto con su pancita de embarazo con un mensaje que decía “esperando a papi”. Para después repostear el anuncio de sus familiares, en donde estaría confirmando que por fin llegó a este mundo el bebé más esperado por todos con las siguientes palabras. “Bienvenido al mundo, mi amor. Te amaré toda la vida”.

Después dejó ver que otro familiar posteó una foto de ella junto a este mensaje: “Hoy fue el día del nacimiento de nuestro bebé. Bienvenido a nuestra familia, mi hermoso nieto. Te esperamos con muchas ansias”. El mundo del internet está pendiente de la llegada de este momento desde el primer día que se confirmó que la pareja iba a tener otro niño.



Cuándo se casó Gregorio Pernía con Erika Rodríguez

En el 2007 unieron su amor y fruto de él nacieron dos hijos, Luna del Mar y Valentino. A través de su cuenta de Instagram, en la que Erika acumula cas 500 mil seguidores, ha posteado los mejores momentos junto a su familia. No solo han dejado ver lo felices que son, sino también, los diferentes viajes que hacen en familia. Llevan más de 20 años demostrando que se aman y que quieren seguir construyendo su vida, como desde el primer día.

Para celebrar el cumpleaños de ella, que fue el dos de octubre, Pernía dedicó una emotiva publicación expresando lo mucho que la ama y que desea vivir más experiencias junto a Rodríguez.

“Feliz cumpleaños amor mío. Hoy es un día especial para ti y para mí; con el regalo más lindo; el bebé que esperamos con mucha alegría. Son muchos años juntos, llenos de amor, llenos de abrazos, y muchos besos. Son muchos cumpleaños junto a ti, amaneceres y atardeceres. En nombre de Dios nos dé más años de vida y más años juntos. Te amo”, puntualizó.



Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía

En total, Gregorio Pernía tiene seis hijos, Emiliano, Julián, Diego, Luna, Valentino y ahora el nuevo bebé que llegó este noviembre de 2025. En su cuenta de Instagram siempre ha publicado esos momentos tan importantes que comparte en familia y lo feliz que se siente de tenerlos a cada uno de ellos.

También postea constantemente fotos de Erika Rodríguez, su esposa. Precisamente, el 11 de mayo de 2025, mostró imágenes de ella con su pancita en los tres embarazos, con el de Luna, Valentina y el bebé que nació recientemente. Le dejó el siguiente texto para agradecerle por dar luz a sus hijos.

“Hoy celebro tu vida y el hermoso papel que Dios te ha dado como mamá como mujer. Eres una mujer admirable: amorosa, valiente, dedicada, y con un corazón que refleja la ternura de Dios. Tu manera de criar, de amar, de darlo todo sin esperar nada, es un verdadero testimonio de fe y de amor incondicional. Lo qué haces a diario por mí, por mis hijos, por tu familia; estás pendiente de cada una de las personas que amas y eso lo amo de ti; feliz día a todas las madres que son sinónimo de vida y amor. Sin ustedes esta vida no sería vida. Feliz día a mi madre en el cielo. Una mujer maravillosa que nos dio mucha fortaleza y amor. Feliz día a mis hermanas, sobrinas, a mi suegra y a todas en mi familia”, puntualizó.