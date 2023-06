Gerard Piqué es criticado por dar consejos para quedar como un "caballero" en una primera cita

Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, pues además de compartir cada vez más fotos con su ahora pareja Clara Chía Martí , a quien le lleva más de 10 años de diferencia, ya no teme en hacer varios comentarios de todo tipo de temas en las trasmisiones de la Kings League.

El exjugador del Barcelona FC se atrevió a dar ciertos consejos para lograr tener una primera cita exitosa con una mujer, esto sucedió justamente durante uno de los streamings, conducido por Ibai Llanos y donde participan otros deportistas.

“En la primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita. Segundo, siempre la mujer mirando hacia el restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto queda como un 'gentleman' (caballero)”, dijo el ahora también empresario, y de inmediato sus compañeros reaccionaron.

Llanos dijo: “Hablas de fútbol o me voy, en serio”, y los otros presentes expresaron que estaba hablando de estereotipos y paulatinamente se fueron levantando de sus asientos y lo abandonaron en el estudio mientras se reían.

Ante esto, Piqué gritó: “Me **** en los estereotipos (…) escúchame, hay que ser elegante”. En redes muchos han criticado sus palabras y se han mostrado indignados por decir cosas así cuando le fue infiel a Shakira e incluso ella se enteró cuando estaba cuidando de su padre en el hospital.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba”, dijo en una entrevista con la revista People.

El pasado 23 de junio, Chía y Piqué fueron vistos asistiendo a la boda del hermano del polémico exfutbolista: Marc Piqué y María Valls ; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue el vestido que utilizó la joven española, que aunque era sencillo y costoso, para muchos no era apropiado para la ocasión.

A pesar de que la pareja intenta mantenerse alejada de las redes sociales, son perseguidos cada vez que salen juntos.