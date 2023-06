Medios españoles aseguran que los hijos de Shakira y Gerard Piqué ya conocen a Clara chía

Shakira y Gerard Piqué se consolidaron como una de las parejas más queridas por la farándula internacional, luego de estar juntos por más de 12 años y construir una familia junto a Milán y Sasha en Barcelona. Sin embargo, luego de su ruptura en junio de 2022 y la nueva relación del exfutbolista con la española Clara Chía , los seguidores de la colombiana quedaron a la incertidumbre de lo que pasaría con la vida de los dos pequeños.

Luego de un largo proceso judicial, Shakira logró obtener la custodia de Milán y Sasha, al punto de que la cantante decidió mudarse a Miami junto a sus hijos, para dejar atrás su vida en España. En los acuerdos, quedó escrito que Piqué tendría ciertas semanas al mes para poder visitar a los niños.

Te puede interesar: Los hijos de Shakira al parecer podrían estudiar con los de Messi, ¿cuánto vale la pensión?

Aunque hasta el momento se ha cumplido lo pactado, varios medios españoles dieron a conocer que la barranquillera al parecer le había puesto una condición a Gerard para poder ir a verlos, la cual sería que no podría estar en compañía de su novia Clara. Pero fue también el programa Las Mamarazzis el que comentó el tipo de relación que tendría Milán y Sasha con la joven.

La presentadora Lorena Vásquez fue la que mencionó que la española ya conoció a los niños, sin embargo, aparentemente ellos no tendrían una relación cercana: "Lo que me dicen es que los niños sí conocen a Clara Chía, pero la conocen en un ambiente profesional... Saben que es una compañera de trabajo de su papá, pero no conviven con ella”, dijo.

Publicidad

Conoce más: Shakira y su paso por Colombia: la operación de su padre en Cartagena fue todo un éxito

Lorena informó que Gerard le habría solicitado un permiso especial a la colombiana para que los pequeños puedan asistir a la boda de su hermano que se celebrará el 24 de junio, sin embargo, Shakira estaría negada a aceptar dicha petición: "No hemos podido confirmar si habrá cambio de planes... De momento, la decisión de Shakira es inamovible y los niños deben regresar con ella el día 19 de junio".

"Sí que es verdad, que al igual que Shakira cambió de opinión la vez pasada y decidió viajar a Barcelona de última hora, ¿quién no te dice que el 19 acceda a la petición de Piqué?... Al día de hoy, los niños no van a ir a la boda": expresó la comunicadora. Por el momento Shakira no ha negado o confirmado dicha información.