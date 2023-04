Piqué hará su primer viaje a Miami para encontrarse con sus hijos después de la mudanza de Shakira

Así como se había anunciado desde el momento en que Shakira y Piqué se separaron, la cantante barranquillera finalmente pudo mudarse a Miami en compañía de sus dos hijos; fue así, como a principios de abril tomaron un vuelo para comenzar su nueva vida en la ciudad donde también se encuentran sus padres.

Después de varias reuniones, la expareja llegó a un acuerdo, con el cual el exfutbolista tiene permitido realizar algunos viajes al país norteamericano para visitar y pasar tiempo con sus hijos Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak durante 10 días.

Respecto a las novedades entre la famosa expareja, el medio español La Vanguardia reveló algunos detalles sobre el viaje que realizará próximamente el empresario, según información de fuentes cercanas al presidente de la Kings League, el 26 de abril se daría el reencuentro entre el español y los pequeños niños.

Aunque no se han revelado más detalles correspondientes a la visita de Piqué, se ha llegado a especular en las redes sociales que, el exfutbolista de 36 años podría arribar en compañía de sus padres Montserrat Bernabeu y Joan Piqué.

La situación de Shakira y Piqué con sus dos hijos continúa en discusión, ya que después de finalizadas las vacaciones de Semana Santa, el diario español conocido como El Periódico informó que, el abogado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero estaría organizando una reunión junto con el equipo legal de Shakira para así continuar con los planes mara modificar el acuerdo de las visitas a los menores.

La emotiva despedida de Shakira antes de mudarse a Miami

Antes de partir a La Ciudad del Sol, Shakira se tomó su cuenta oficial de Instagram para ofrecer una palabras con las que dijo adiós al país donde vivió durante 12 años: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor."

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️": concluyó la intérprete de 'Día de enero', 'Suerte', 'Chantaje', entre otras.