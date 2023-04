J Balvin fue visto en Medellín grabando vídeo musical y su presencia causó sensación

La ausencia en la redes sociales, como también en la música del cantante antioqueño, J Balvin estaría a punto de terminar después de una temporada larga en la que se ha dedicado a estar en compañía de su familia y en disfrutar junto a su pequeño hijo, Río.

El regreso de J Balvin podría darse próximamente después de ser visto por algunas de las calles de Medellín y en la Central Mayorista de Itagüí durante el proceso de grabación del que sería su próximo lanzamiento musical.

Así quedó evidenciado en las redes sociales, donde varias personas compartieron fotografías y vídeos donde se puede ver a José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin en medio de motocicletas, autos conocidos como buggies, modelos, equipos de grabación y por supuesto, rodeado de una multitud de fanáticos que le siguieron el rastro al reguetonero.

El cantante y también productor de 37 años también apareció con varios atuendos coloridos, en algunas de las publicaciones se pudo observar al intérprete de 'Say My Name', 'Bum bum tam tam', 'Loco Contigo' con un conjunto color naranja mientras fue filmado sobre un automóvil en movimiento.

Después, el artista y creador del sello discográfico, MA G Nation apareció vestido totalmente de amarillo y rodeado de algunas motos de alto cilindraje; en esta parte, aunque estuvo cantando, no se reveló parte de su nuevo proyecto musical.

Asimismo, quedaron registrados algunos momentos en que el antioqueño compartió con sus seguidores durante las pausas del rodaje, Balvin de 37 años accedió a tomarse fotografías y a saludar con emoción a la multitud que en repetidas ocasiones lo rodeó.

Tras la novedad de su regreso, en las redes sociales los comentarios y las reacciones de sus fans rápidamente tomaron fuerza: "La gente allí y la multitud son geniales!!! el rey puso a todos en pie y volvió 🤫🔥🐐", "Yo creería que es para el video del tema con Miky Woodz", "Ya era hora 🔥🔥", "En la mayorista, un crack jajajaja", "Amo ese hombre me encanta su música😍", "Me encanta que vuelva al ruedo ❤️🙌", "Ya vuelve mi j balvi omeeee 🙌 el negocio socio 🔥", "Qué felicidad volver a saber de él 😍".

Aunque ya es un hecho que, J Balvin pronto presentará novedades musicales, hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta reciente visita, ya que desde el 13 de enero de 2022 no publica nuevo contenido en su cuenta oficial de Instagram.