Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
PAÍSES BAJOS Vs JAPÓN (Mundial 2026) - 14 de JUNIO - 3PM
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Gaspi, youtuber argentino, y Oliver Tree, cantante estadounidense, murieron en accidente aéreo

Sucedió en Rio de Janeiro, cuando dos aeronaves chocaron en el aire, se reportan seis personas sin vida, entre ellas el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

El Youtuber Gaspi y Oliver Tree, reconocido cantante, murieron en accidente de helicóptero

Sucedió en Rio de Janeiro, cuando dos aeronaves chocaron en el aire, se reportan seis personas sin vida, entre ellas el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Murieron Oliver Tree y Gaspi
Murieron Oliver Tree y Gaspi
Foto: Instagram @gaspipd / @olivertree