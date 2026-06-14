El Youtuber Gaspi y Oliver Tree, reconocido cantante, murieron en accidente de helicóptero

En la tarde de este domingo 14 de junio, dos helicópteros en Río de Janeiro se estrellaron y cayeron en un parqueadero en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Barra da Tijuca. Inicialmente se reportaron seis fallecidos y las autoridades ya publicaron sus nombres.

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Según CNN Brasil, se trata de Oliver Tree, Gaspar Prim, Lucas Vignale, Lucas Brito y los dos pilotos, Alexandre Souza y Charles Marsillac. El hecho se ha convertido en noticia internacional y muchos lamentan el fallecimiento de las víctimas.

Murió Oliver Tree

El cantante estadounidense tenía 32 años y habría cumplido 33 el 29 de junio. Contaba con más de dos millones de seguidores en redes sociales y se encontraba en Brasil porque tendría presentaciones en los próximos días. Tree saltó a la fama por su estilo particular y por sus canciones, las cuales se hicieron muy famosas en redes sociales.





Uno de sus temas más conocidos es ‘Life Goes On’, el cual fue la banda sonora de varias tendencias en TikTok. En sus plataformas de streaming suma 11 millones de oyentes mensuales y tuvo colaboraciones con artistas como Robin Schulz y Blink-182.

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Youtuber Gaspi falleció en Brasil

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Otra de las víctimas fatales del choque entre las aeronaves fue el famoso youtuber de origen argentino Gaspar Prim, más conocido como ‘Gaspi’. El joven había dado mucho de qué hablar porque en el 2025 fue invitado a pelear en ‘La Velada del Año’ de Ibai, uno de los eventos digitales más famosos del mundo.

En su cuenta de Instagram acumulaba más de 2.8 millones de fanáticos y allí había mostrado que había trabajado con otras personalidades de internet muy relevantes, como El Rubius, Ibai y más.

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Fallecidos en el accidente de helicóptero en Brasil

Además del cantante Oliver Tree y del youtuber Gaspi, también perdió la vida Lucas Brito, quien era un reconocido productor brasileño; así como Lucas Vignale, director de videos musicales, y los dos pilotos de las aeronaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.