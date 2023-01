Galáctica, así fue la boda del futbolista Sergio Ramos con Pilar Rubio

El capitán del Real Madrid y de la selección española, Sergio Ramos, se casó este sábado con la presentadora de televisión Pilar Rubio en una boda "galáctica" con cientos de invitados y que aspira a ser "como ninguna".

La pareja se dio el "sí quiero" en la tarde de este sábado en la catedral de Sevilla, a la que acudieron más de 400 invitados, entre ellos, muchos famosos del fútbol y otros ámbitos de la sociedad.

Para delirio de las cientos de personas que acudieron a la catedral a ver llegar a los invitados, desfilaron figuras como Luka Modric, Jordi Alba, el exfutbolista David Beckham junto con su mujer Victoria, o el portero costarricense Keylor Navas, entre otros.

Ramos, de riguroso chaqué negro, llegó del brazo de su madre Paqui García a la catedral, en cuyo interior esperó a la novia, que apareció poco después vestida de blanco, tocada con un largo velo y con un ramo negro.

Tras alrededor de una hora de ceremonia, durante la cual la cantante Niña Pastori cantó la Salve rociera, los novios convertidos ya en marido y mujer posaron a la puerta de la catedral ante los medios, ante los que se dieron dos besos, viéndose a la novia emocionada con el momento.

- "Emocionante" -

"Ha sido muy emocionante", dijo Pilar Rubio, a las puertas de la finca "La alegría SR4", que Sergio Ramos tiene en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla, donde tendrá lugar el banquete nupcial, obra del chef tres estrellas Michelin, Dani García, y la fiesta.

"Es un día especial, inolvidable, un sentimiento único ver a la mujer que amas entrar espléndida como iba" en la catedral, dijo Ramos.

"Creo que al final que el amor es el motor que mueve el mundo y nosotros tenemos una familia maravillosa que conjuga todo eso", añadió el capitán del Real Madrid, que se casó con su pareja, con la que tiene tres hijos, tras siete años de relación.

Ninguno de los dos quiso revelar las sorpresas con las que agasajarán a sus invitados, que tienen que dejar que dejar sus móviles al entrar a la finca del jugador, ya que los novios no quieren cámaras o aparatos de grabación audiovisual, según la prensa.

Los invitados tendrán que mostrar un pequeño tatuaje adhesivo de un unicornio para poder acceder a la finca, donde se ha montado una noria, un escenario, unos tipis indios o unos coches de choque, según las imágenes mostradas por los medios en los últimos días.

- Una boda como ninguna -

"Hay varios ambientes, diferentes zonas para que todo el mundo se encuentre a gusto", dijo Ramos, antes de añadir que "he ido a muchas bodas en mi vida y como ésta creo que no va haber ninguna".

Después que en los últimos días, la prensa especulará con la posibilidad de que la guinda del festejo fuera una actuación del veterano grupo de rock australiano AC/DC, Sergio Ramos desinfló las expectativas.

"Ya me gustaría a mí, no quiero romper ilusiones, pero no son los que vienen", afirmó Ramos a la prensa.

"Independientemente de quien venga, al final la felicidad está en nosotros, da igual que alguien cante en directo o que una canción o una música te transmita ese significado que realmente quieres, por lo tanto, es un poco diferente, pero también va a estar a la altura de lo que es la boda", dijo Ramos, aunque Pilar Rubio pareció querer mantener la incógnita.

"A mí me han dicho que los han visto (a AC/DC) en el aeropuerto, así que, a lo mejor es una sorpresa para mí y todo", dijo entre risas la novia.

Y es que en los últimos días se había afirmado que esta actuación sería un regalo de Sergio Ramos a su mujer, gran aficionada a este conjunto musical.

Tras atender a la prensa, los novios volvieron a entrar en la finca para iniciar una velada que se prevé larga.

Por: AFP.

