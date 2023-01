Fuertes críticas a Rosalía por usar abrigos de “piel de animales”

La cantante de ‘Con altura’ desató un polémico debate en su cuenta de Instagram después de haber publicado tres fotografías en las que aparece con el mismo abrigo, pero de distintos colores, y del cual varios de sus seguidores interpretan y aseguran que esta usando piel de animales.

Críticas, malas palabras, perdida de seguidores y cientos de mensajes en defensa de los animales han llenado sus posts. Sin embargo, también entre los miles de comentarios, con los que cuenta cada publicación, hay mensajes de seguidores que resaltan su belleza y que esperan que el material de su ropa sea artificial.

Publicidad

“Y pensar que un animal tiene que morir por tu vanidad”, “¡no uses pieles! comienza la fama y pierden la perspectiva”, “eso no es moda, eso es ser egoísta, disfrutar del sufrimiento animal”, “antes muertos los animales que sencilla tú” y “me encantas, pero no utilices animales para tu ropa” son apenas algunos de los mensajes que llenan las fotografías que cuentan con más de 570 mil me gusta.

Publicidad

Publicidad

Mira también: