Falleció la modelo británica Georgina Cooper: su agente dio información de la repentina muerte

El mundo de la moda perdió a una de sus modelos más icónicas, se trata de Georgina Cooper, quien tuvo un enorme reconocimiento en los años 90, aunque actualmente se encontraba alejada de las pasarelas y del trabajo que la catapultó al éxito.

Tras el nacimiento de su hijo tomó la decisión de convertirse en una mamá presente y fue por esto por lo que cada vez se le veía menos en los eventos públicos pese a que en algún momento era una 'it girl ' junto a otras modelos como Kate Moss.

Su característica belleza y el espacio entre sus dientes la posicionó en campañas y desfiles, de hecho, llegó a trabajar con marcas de moda de lujo como Versace, Stella McCartney, Chanel, Alexander McQueen, entre otras a lo largo de su carrera.

Por otro lado, en junio del 2024 la mujer le habría dado el “sí” definitivo a su esposo, Nigel Smith, por eso muchos están sorprendidos con el repentino anuncio de su fallecimiento a finales de octubre, aunque su agente ha esperado varias semanas para hacerlo público.

De qué murió Georgina Cooper

Un tema muy comentado por Dean Goodman, el agente de la modelo, al Daily Mail es que ella nunca se habría recuperado por completo de las secuelas que le dejó un contagio de Covid-19 durante la pandemia.

Al parecer ella estaba disfrutando de un tiempo de tranquilidad en Kos, una isla en Grecia, pero que está muy cerca a Turquía, cuando enfermó de repente. Debido a que su estado de salud no mejoraba fue trasladada en ambulancia a un centro médico, no obstante, allí entró a la Unidad de Cuidados Intensivos y falleció el 21 de octubre a los 46 años.

La información había sido manejada con mucha cautela y es solo hasta mediados de noviembre que se ha conocido la noticia de su fallecimiento. Su agente le dijo al mismo medio que la mujer tenía algunas condiciones médicas derivadas del contagio de Covid-19 y, de hecho, desde ese momento había estado entrando y saliendo de las clínicas frecuentemente.

El cuerpo de la modelo fue repatriado a Inglaterra el 28 de octubre y en redes sociales algunos de sus colegas se han despedido de ella con mensajes conmovedores, recordando su legado y todo el talento que tenía.