Angélica Jaramillo aseguró que en rehabilitación: “me querían volver loca y no lo lograron”

Después de que Angélica Jaramillo confesara su adicción a las drogas a través de un video en vivo en sus redes sociales ha tenido que enfrentar muchos cambios. Su familia aseguró que llevaban un tiempo tratando de ayudarla, pero esto no había sido posible.

De la misma forma, varios de sus seres queridos intentaron evitar que la mujer hablara del tema, pero a ella pareció no importarle y por eso hizo un llamado a no mostrarse perfectos, pues estaba cansada de fingir que se encontraba bien.

Poco después salió a la luz que su familia la habría internado en un centro de rehabilitación, no obstante, parece que esto fue en contra de su voluntad y tras 26 días allí decidió escaparse en la primera oportunidad que se le presentó.

Angélica Jaramillo explica cómo escapó de rehabilitación

En medio de una entrevista con Noticias Caracol en Lo Más Viral, la modelo se sinceró alrededor de varias temáticas, entre ellas cómo fueron sus primeros días en el centro de apoyo en el que se encontraba para recuperarse.

Mencionó que cuando despertó veía mucha sangre y marcas de manos que la sostenían, al parecer, debido a la lucha y el forcejeo en el que se habría visto involucrada, ya que no quería entrar a rehabilitación y probablemente se opuso.

Tras dormir durante dos días le explicaron dónde estaba , pero no se encontraba cómoda, ya que no sentía que esa era su calidad de vida, ni se parecía a las comodidades con las que contaba en su vida real, fuera de allí.

Jaramillo se mantuvo en sus acusaciones: “me tenían secuestrada en ese lugar, en contra de mi voluntad”, de la misma forma mencionó que no la dejaban hablar con sus hijos y que su familia no la visitó durante los 26 días que estuvo internada.

“A mí me querían era desorbitar (volver loca) y no lo lograron”, manifestó y por eso se escapó cuando el cocinero se enfermó y un carro llegó a recogerlo. En la conversación la mujer aseguró que Dios fue quien la ayudó a salir del lugar.

Explica que le pidió esa misma mañana que la sacara de rehabilitación y por eso habría sido Él quien hizo que se le dieran las cosas para no continuar en el tratamiento. Finalmente habló de sus hermanas y dijo que no están hablando, pues hay sentimientos encontrados de parte y parte.

Lo cierto es que los internautas están atentos a cada detalle de la mujer y su familia, pues es incierto si volverá a rehabilitación o si podría recaer en sus adicciones ahora que está alejada de sus hermanas.