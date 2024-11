"Me lastimaron": Angélica Jaramillo escapó de centro de rehabilitación y relató lo que vivió

En agosto de 2024, Angélica Jaramillo preocupó a sus seguidores en redes sociales al confesar que desde hace varios años estaba experimentando problemas de adicción a las drogas, por lo que su familia tomó acciones y la llevó a Medellín para internarla en un centro de rehabilitación.

Durante un tiempo no se tuvo información sobre la modelo y su proceso de desintoxicación; sin embargo, se dio a conocer que el domingo 3 de noviembre se escapó del lugar donde sus seres más cercanos la habían dejado, y en una honesta entrevista con Revista Semana reveló detalles de lo que atravesó.

Angélica Jaramillo se escapó de centro de rehabilitación

Estas fueron las palabras de la joven de Armenia: “Me fui corriendo solamente con lo que tenía puesto, sin documentos, sin dinero, sin nada. No sabía a dónde iba a llegar, no sabía dónde estaba, no tenía la menor idea, pero dije: ‘la mano de Dios me puso’. Mi Dios abrió esa puerta para que yo saliera y él hizo todo de una manera que yo dije: ‘eso solamente lo pudo ser él, porque yo venía orando”.

Además, Jaramillo recordó que pensó en cómo huir desde el primer día que ingresó porque no recibió un buen trato: "A mí me tocó vivirlo, fue muy fuerte. Ocho días en una celda (de los 26). A mí me entraron seis personas, me forcejearon horrible, me lastimaron".

La también actriz hizo la claridad de que volvería allí para visitar a quienes conoció, pues le dieron otra visión de la vida por sus talentos y los problemas que afrontaban de alcoholismo y consumo de droga.

"Pero yo no puedo entrar a hablar mal de esas cosas porque me generó una conciencia de nunca más querer volver a tocar un sitio de esos".