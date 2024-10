Famosa influencer de 21 años tuvo un accidente junto a su novio: ella murió y él sigue crítico

Un accidente automovilístico cobró la vida de una joven influenciadora de 21 años en Argentina. Al parecer, la creadora de contenido iba con su novio en su carro, cuando otra persona los embistió por la parte de atrás, causando el lamentable hecho.

Su nombre era Ayelén Ferreira y en sus redes sociales compartía contenido de su vida diaria, sus viajes, ejercicio y pasiones. Como era de esperarse, en Instagram ya le han dejado cientos de comentarios manifestando su pésame por lo ocurrido.

Según el Canal 13 San Juan, el novio de la influenciadora también resultó herido en el choque, pero, a diferencia de ella, sigue con vida y en estado crítico en el centro de salud al que fueron trasladados inmediatamente después.

Todo parece indicar que ella no perdió la vida inmediatamente, no obstante, al llegar al lugar en el que serían atendidos con prioridad, Ayelén ya no tenía signos vitales y se le veían heridas de gravedad que, probablemente, tuvieron que ver con su deceso.

Sus seguidores y quienes se han enterado de la noticia exigen justicia urgente, esto, ya que el conductor del vehículo que los golpeó por detrás huyó de la escena sin decir nada, ni llamar a las autoridades o a un ser querido.

Por el momento no se conoce la identidad del hombre, sin embargo, la comunidad argentina está más que atenta a los avances sobre el caso y que no quede impune. De la misma forma, continúan los mensajes en las plataformas digitales de la joven: “Ve hacia la luz, alma hermosa y gracias por todo”, “Que Dios haga justicia por tu vida y la de tu novio 😢 descansa en Paz. Fuerza a los amigos y familiares.”.

