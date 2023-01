Estos son los mejores memes de la relación de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner

No cabe duda de que Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las relaciones más intensas de las redes sociales, incluso mucho más desde su matrimonio el pasado 8 de febrero, pues constantemente se están demostrando su amor a través de particulares publicaciones.

Por supuesto, su cursilería ha hecho que ganen seguidores y admiradores de su relación viéndolos como la pareja ideal, así como también no han faltado los detractores que no han estado de acuerdo con este amor y se han dedicado a convertirlos en blanco de burlas con creativos memes que han inundado las redes sociales. Incluso, hasta Ricardo Montaner, papá de la esposa, no dudó en comentarles “Ya está bueno”.

Los internautas han querido plasmar en divertidas y creativas imágenes esta relación como “tóxica” o “cursi”. A continuación, te compartimos algunos de los mejores memes que han convertido a los esposos en tendencia:

HILO | RECOPILACIÓN DE LOS MEJORES TWEETS DE CAMILO y EVALUNA.



* Deja tu aporte si me olvide de alguno. pic.twitter.com/AnzDOQ8eCw — Ale triste (@alexlamasg) April 16, 2020

evaluna viendo como camilo saca la guitarra del estuche pic.twitter.com/A3jVWatkaS — iaio (@mariancarbone) April 16, 2020

Camilo cuando no encuentra a Evaluna y ella está sentada en el baño. pic.twitter.com/Xp8L8w60xa — Sai (@zimonrock) April 16, 2020

Camilo cuando pasan 5 min sin decirle algo lindo a Evaluna pic.twitter.com/iubnKRz10C — Ale triste (@alexlamasg) April 16, 2020

Camilo despertando a Evaluna a las 3 de la mañana para decirle que sueñe con él. pic.twitter.com/dP6CQ7vlrI — Julian E Prieto G (@julianprieto45) April 16, 2020

Evaluna durmiendo / Camilo sacando la guitarra otra vez pic.twitter.com/HPGrggtHnL — karmacoma (@kaarmacoma) April 16, 2020

Camilo al ver que en la computadora de #Evaluna hay una carpeta que dice "Mis Documentos" en vez de "Nuestros Documentos" pic.twitter.com/L98oTuYkHA — Maldito Geek (@udaniel82) April 16, 2020

La evaluna ha de envidiarnos a todos porque nosotros sí despertamos a las 12:00 pm en paz. pic.twitter.com/RyUMfvsPwV — coviDIANA 🥵 (@dianaAugust__) April 16, 2020

A la persona que hizo este video de Camilo y Evaluna, que crack!! JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/9ZmlF08hNU — 𝗣𝗲𝗽𝗲 (@PepeAV7) April 16, 2020

el baño de camilo y evaluna pic.twitter.com/rajz2xf7ar — fuckbot (@VaqueroBebop) April 13, 2020

mi mamá me dio la vida pero los memes de camilo y evaluna me dieron ganas de vivirla jajajajajaj pic.twitter.com/JM3R6jb6HQ — Blue🦋 (@itsavalentine) April 16, 2020

Camilo pidiendo perdón en su live por hablar tanto de Evaluna, que ella es una lucecita en su vida y ella le contesta esto; pic.twitter.com/NC5TODjmx7 — Armando de Rojas (@ArmandoIsler) April 17, 2020

