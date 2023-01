Esposa de Carlos Calero le hace reclamo por besar a Valerie Domínguez

En las historias de su Instagram oficial, la presentadora y modelo Valerie Domínguez registró el curioso momento en que la esposa del también presentador, Carlos Calero, le hace un jocoso reclamo por haber besado a otra mujer en televisión colombiana.

En parte de la conversación se le escucha decir a Calero “Eso es parte del show, ella vino y me robó el beso, yo no hacía nada ahí”, mientras su esposa le reprocha: “pero entonces yo se lo voy a dar a él”, señalando a un hombre presente en el lugar, a lo que el presentador respondió de inmediato: “¡No!”; en seguida y ante la contundente y rápida respuesta, ambos presentadores y la mujer no pudieron contener la risa.

El beso de ambos presentadores se dio en medio del exitoso estreno del reality de talento musical, Yo Me Llamo, cuando por una apuesta los jurados Amparo Grisales y Jessi Uribe se dieron un beso y ante la emoción Valerie y Carlos hicieron lo mismo.

En el gracioso video quedó en evidencia la muy buena relación que sostienen Valerie Domínguez y la esposa del presentador, Paulina Ceballos.

Aquí el momento del beso:

