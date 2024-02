En medio de la polémica por abuso, La Tremenda contrajo matrimonio con Yordan, ¿fue marketing?

La Tremenda y el relato que hizo al lado de su pareja Yordan generó una fuerte polémica en las redes sociales luego de que saliera un capítulo del podcast 'El Show' de Mariam Obregón, en el cual la creadora de contenido invitada mencionó un supuesto hecho que cometió en contra del hombre.

A pesar de las críticas alrededor de los actos de la reconocida mujer en plataformas digitales, puesto que ella mencionó que presuntamente no solo lo drogó, sino que además abusó de él, esto no impidió que los dos implicados contrajeran matrimonio, en el cual hubo varios influenciadores invitados.

En video quedó registrado el momento en el que caminaron de la mano tras dar el sí en el altar y las declaraciones que les enviaron a sus seguidores: "ya casados. Nos amamos, gracias por estar acá con nosotros, porque todo esto es por ustedes".

¿La confesión de abuso de La Tremenda fue falsa?

Durante la celebración del matrimonio entre La Tremenda y Yordan, el hombre rompió el silencio y dio sus declaraciones en un video publicado por la creadora de contenido, en el cual aseguró que: "muchachos, somos influencers, eso era polémica para que le fuera bien al video. O sea, si ella me hubiese hecho eso, ¡la dejo! ¿una vieja así de loca pa' qué?".

Con sarcasmo, los recién casados agradecieron por la publicidad y afirmaron que fue en el momento preciso para su matrimonio, el cual se llevó a cabo en Cúcuta.

Polémica de abuso de La Tremenda y Yordan:

Durante una entrevista en el podcast 'El Show' de Mariam Obregón, La Tremenda relató:"yo tengo un amigo y le dije 'bebé, resulta que yo quiero darle un beso por la parte de atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta'".

Enseguida, la creadora de contenido mencionó que el hombre le dijo que le diera cierta sustancia en su bebida y que él se quedaría dormido, recalcándole que no le iba a pasar nada malo y que ella iba a poder hacer lo que quisiera.

Emocionada, como si se tratara de un logro, la mujer dijo: "cuando llegamos a la casa él ni siquiera reaccionaba, yo lo movía, le pegaba y nada. Le quité la ropa, lo levanté y empecé a depilarlo. Yo estaba emocionada porque quería saber qué se sentía eso".

En medio de estas declaraciones, Yordan expresó: "yo ese día me sentí violado total, estaba raro". A pesar de que se rió al decirlo, su lenguaje corporal habló por sí solo, pues se le podía ver incómodo y moviendo sus manos sobre sus piernas.

"Hice lo que tenía que hacer, me encantó y él ni se movió", aseguró la creadora de contenido invitada al podcast. Tras esto, y a pesar de que él se negó a revelarlo, a La Tremenda no le importó y dijo que Yordan se orinó "de lo fuerte que yo le apliqué en ese trago, no sé qué era eso. Casi lo matamos".