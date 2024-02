Creadora de contenido relató que drogó y abusó de su marido: estos fueron los hechos

A través de las redes sociales, los colombianos se han mostrado indignados ante la repudiable confesión que hizo la creadora de contenido La Tremenda con respecto a un presunto caso de abuso sexual, el cual habría cometido contra su actual pareja Yordan, quien también sería víctima de violencia intrafamiliar.

Todo esto inició cuando fueron invitados al podcast 'El Show' de Mariam Obregón, otra mujer influyente en las plataformas digitales, con la intención de hablar sobre su relación, no obstante, unas declaraciones generaron un claro rechazo, dado que son una muestra del posible ataque contra el hombre, quien buscaba justificar las acciones de su esposa.

Tan solo transcurrieron los primeros minutos de este programa para que se diera a conocer la terrible confesión, la cual fue propiciada ante la pregunta de cuál es esa fantasía sexual que tenían como pareja y de manera individual. En medio de risas, los invitados parecían no responder la pregunta, no obstante, él fue el primero en comentar, algo que a la creadora de contenido no pareció gustarle, aunque trató de disimularlo, pues incluía una tercera persona.

Frente a esto, La Tremenda reveló que le gusta meter su dedo en las partes íntimas del hombre, algo que él reprochó con incomodidad y carcajadas. "Cuando él está borracho, y le puedo mostrar las cámaras, se deja y le gusta", comentó la invitada.

Al plantear esta situación, Mariam Obregón, viéndolo como una situación normal, naturalizando el supuesto abuso al que habría sido sometido Yordan, les pidió que relataran una "anécdota" que ya le habían mencionado fuera de las cámaras y que le parecía ideal para dicho momento.

"Yo tengo un amigo y le dije 'bebé, resulta que yo quiero darle un beso por la parte de atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta'", inició su confesión La Tremenda. Enseguida, la creadora de contenido mencionó que el hombre le dijo que le diera cierta sustancia en su bebida y que él se quedaría dormido, recalcándole que no le iba a pasar nada malo y que ella iba a poder hacer lo que quisiera.

Emocionada, como si se tratara de un logro, la mujer dijo: "cuando llegamos a la casa él ni siquiera reaccionaba, yo lo movía, le pegaba y nada. Le quité la ropa, lo levanté y empecé a depilarlo. Yo estaba emocionada porque quería saber qué se sentía eso".

En medio de estas declaraciones, Yordan expresó: "yo ese día me sentí violado total, estaba raro". A pesar de que se rió al decirlo, su lenguaje corporal habló por sí solo, pues se le podía ver incómodo y moviendo sus manos sobre sus piernas.

La presunta víctima mencionó que: "yo no sabía nada, hasta el otro día que tenía muchísimo calor, me levanté a bañar. Dije '¿qué pasó ayer? ¡ay me violaron!'". Tras esto, La Tremenda declaró que en dicho momento ella le negaba que supiese lo que estaba ocurriendo y le hacía creer que no tenía nada que ver.

"Hice lo que tenía que hacer, me encantó y él ni se movió", aseguró la creadora de contenido invitada al podcast. Tras esto, y a pesar de que él se negó a revelarlo, a La Tremenda no le importó y dijo que Yordan se orinó "de lo fuerte que yo le apliqué en ese trago, no sé qué era eso. Casi lo matamos".

Aunque inicialmente Mariam Obregón fue la que incitó a este relato, la encargada del podcast se preocupó de la gravedad de los hechos solo porque pensó que la iban a criticar a ella en redes sociales. Ante esto, la creadora de contenido que estaba contando la historia agregó: "cuando él no quiere por las buenas, toca por las malas" .

Yordan confesó que La Tremenda lo golpea:

No siendo suficiente el macabro relato de abuso, Yordan relató que La Tremenda también opta por la violencia cuando él no hace lo que ella quiere: "cuando siento es que me pegó un puño en la cara, me dejó el ojo moradísimo. Yo al otro día dije '¿qué pasó acá?'".

La Tremenda, lejos de sentirse mal, lo que hizo fue comentar otra parte que él, evidentemente, no quería que fuese pública y mencionó que al día siguiente se encontraron a un amigo, a quien su esposo le mencionó que se había peleado con otro hombre. Para finalizar esta parte, él afirmó: "ella me pega, pero es por mi bien".

Dailyn Montañez conocida como La Tremenda creadora de contenido no conforme con admitir ante cámaras que drogó y violó sexualmente a su novio, admite también que le pegó a su pareja, el señor dice “Ella me pega porque me cuida” ESA MUJER MERECE CÁRCEL pic.twitter.com/vwtPWYEgzV — un hada de vereda (@CachacaBaskin) February 17, 2024

Rechazo contra La Tremenda en redes sociales:

Como era de esperarse, los internautas en redes sociales han demostrado su apoyo a Yordan y han criticado la conducta tanto de La Tremenda, quien llevó a cabo este reprochable hecho, y Mariam Obregón, quien entusiasmada pidió que contaran esta historia, ya que consideran que esto es algo que debe ser sometido a la ley.

Asimismo, aseguran que si la mujer fuese la víctima la reprochable confesión estaría escalando en otros ámbitos, por lo que le piden al hombre que no se deje manipular de su pareja y que por su bien salga de esta relación.

"La 'influencer' que se hace llamar 'La Tremenda' es una ABUSADORA con su pareja", "No los hace menos hombres denunciar, no es normal, busquen ayuda", "Cuenta como si fuera chiste abusar de alguien sin su consentimiento", "Qué cosa tan enferma", "La Tremenda acaba de confesar un delito y su esposo Yordan no se da cuenta de que es una víctima", son algunos de los comentarios en redes sociales.