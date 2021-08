Elizabeth Loaiza reveló la millonaria suma que pagó para la extracción biopolímeros

Elizabeth Loaiza , modelo y ganadora del certamen de belleza ‘Miss Mundo 2006’, se refirió a los biopolímeros que tiene en sus glúteos por medio de sus historias de Instagram, dónde afirmó que quiere hacer público su caso para generar conciencia entre sus seguidores sobre este tema que afecta a varias mujeres.

Según reveló la famosa, descubrió su situación con esta sustancia a inicios del año pasado, cuando comenzó a sentir algo extraño en su cuerpo y le aparecieron morados en sus glúteos, lo que la preocupó y la hizo acudir donde un médico.

Elizabeth ya se había sometido a una cirugía cerrada en la cual no le pudieron retirar toda esta sustancia, además de recurrir a diferentes tratamientos para así poder retirarlos del todo, no obstante, dichas acciones no fueron suficientes y fue entonces que decidió realizarse la cirugía abierta para impedir que estas protuberancias sigan afectando su vida y su salud.

La famosa, que está próxima a someterse a esta importante cirugía, estuvo interactuando con sus seguidores por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, donde reveló la millonaria suma que tuvo que pagar para poder realizarse la intervención.

"Ponerse biopolímeros es muy barato, comparado con lo que vale retirárselos, está al rededor de $30 millones más exámenes, post operatorios y demás", indicó la modelo.

Asimismo, por primera vez la empresaria se atrevió a mostrar el estado actual de sus glúteos, donde se pudo evidenciar cómo esta sustancia ha afectado su cuerpo.

Esta sería la segunda cirugía a la cual se enfrenta la modelo para poder terminar con esta pesadilla que le deformó los glúteos.