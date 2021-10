“El tibio de Medellín”: Residente se despachó contra J Balvin y explicó porque borró su video

Una vez más los artistas urbanos Residente y J Balvin se convirtieron en centro de atención de los internautas, luego de protagonizaran una nueva discusión en redes sociales por algunas diferencias con respecto a los premios Grammy.

Con un nuevo video dirigiéndose públicamente al cantante paisa, Residente volvió a arremeter en contra del reguetonero, luego de que este sacara provecho de su discusión sacando a la venta una de línea de ropa con estampado de ‘hot dogs’.

Evidentemente molesto con la reacción de Balvin, el exvocalista de Calle 13 inició despachándose en contra del papá del paisa, por salir en redes comparando a su hijo con el economista Peter Druker.

“Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón (…)”, indicó.

Asimismo, reveló ante su más de 6,8 millones de seguidores en Instagram que la razón por la había borrado el anterior video fue porque el paisa lo llamó "llorando" pidiéndole que lo bajra y el boricua aceptó con la condición de que él también bajaría de sus redes sociales lo que comentó sobre los Grammy, no obstante recalcó que Balvin faltó a su palabra, por lo que decidió hacer un nuevo video.

“También están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo pa' que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes "Respeto tu opinión". Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?”, dijo.

En el clip, Residente también se refirió a la difícil situación que atraviesa el país y le reprochó a José, nombre de pila del reguetonero, “que no ame a su patria”, revelando que el mensaje que compartió sobre el paro en su perfil fue escrito por el puertorriqueño.

“Yo te tuve que escribir el único mensaje que dedicaste a tu país durante las manifestaciones. El único mensaje que le escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso. Para colmo, lo copias literal del WhatsApp y eres tan mentiroso que le pones José, como si lo hubieras escrito tú. Yo pensaba que ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero lo copiaste tal cual”, reveló.

Para finalizar, el boricua se mostró sarcástico y señalando que le daría más ideas, como la de los hot dogs, para su negocio lo llamó “el tibio de Medellín” a su colega.

“De todas formas, te voy a dar ideas para la franquicia tuya de 'hot dogs', de gratis, para que cuando la abras, la abras con orgullo: 'Me quedé sin rima hot dogs’, ‘El tibio de Medellín hot dogs’, ‘Te llamé llorando hot dogs’, ‘Ninguno de mis hits son míos hot dogs’, ahí para que lo apuntes”, finalizó.

Por el momento, el interprete de ‘Colores’ no se ha pronunciado al respecto.