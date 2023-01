El piropo de Juan Diego Alvira a Mónica Jaramillo en plena emisión en vivo

Juan Diego Alvira y Mónica Jaramillo han demostrado la buena relación que tienen como compañeros en Noticias Caracol, pues constantemente hacen divertidos comentarios en vivo. No obstante, esta vez han dado de qué hablar porque la presentadora apareció muy linda como siempre y su compañero no se resistió a enviarle un piropo desde su casa antes de terminar la emisión en vivo.

Cuando Juan estaba despidiendo la primera emisión del noticiero, aprovechó para lanzar el piropo diciendo “hoy, Mónica, déjeme decirle una cosa, ¡está divina!”. Por supuesto, la mujer no aguantó la risa y expresó “él sabe, él sabe que no se puede despedir así no más…que después le hacemos los reclamos”.

Luego de este momento, Mónica tomó su turno para despedirse de los televidentes, sin embargo, Juan Diego la interrumpió nuevamente con insistencia para rematar sus halagos y piropos haciendo referencia a la vestimenta de la presentadora.

“Es que, con esa pinta, con esas gafas y al lado del tablero le hace recordar a uno los años maravillosos y la profe de inglés”, agregó Alvira y le sacó sonrisas a Mónica.

