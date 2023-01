[Viral] Comiendo y acostados, varios usuarios disfrutan ver una rutina de ejercicios

La cuarentena ha logrado sacar varias habilidades de las personas, pues son varias las actividades en las que varios invierten su tiempo y una de ellas es sin duda el ejercicio, sin embargo, no es algo que motive a todos desde sus casas.

En redes sociales se han vuelto viral una serie de videos en los que se ve a algunos usuarios viendo una rutina de ejercicios, por la aplicación TikTok, mientras comen o están acostados en sus camas, un poco de humor en estos tiempos de coronavirus y que ha contagiado a cientos de personas, incluso a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien compartió en su cuenta de Twitter uno de estos videos.

Publicidad

La entrenadora y actriz Barbara de Regil tiene una forma particular de motivar a los que siguen su clase virtual y mientras dice: “sonríe, sonríe, quiero que sonrías, hazlo sonriendo, actitud, ante todo, que nadie te apague, que nadie te quite esto, esto es tuyo, es tu sonrisa”, varios usuarios en redes le hacen caso, pero no exactamente por estar siguiendo los ejercicios.

¿Cómo te va a ti con el ejercicio?

Este es mi tiktok favorito JAJAJAJJA pic.twitter.com/cm8rDvlBd0 — ೃੈ ❡۪༣̫❜ 🦦 ℳ𝒊𝒄𝒉! (@mo0dsweet) March 30, 2020

Publicidad

Al que me gane en este tiktok le disparo un perche pic.twitter.com/CkmSo88OoY — ernesto israel (@titocota2) March 31, 2020

Publicidad

Está me gustó más pic.twitter.com/JNJN7E040f — JULIAN (@otalvar1977) March 28, 2020