El motivo por el que Jessi Uribe está en cuarentena con Paola Jara y no con sus hijos

Desde hace algunos días, Paola Jara y Jessi Uribe han estado pasando juntos el aislamiento en casa , dejando ver a sus seguidores algunas de las actividades que han realizado juntos estando en cuarentena o compartiendo algunos detalles sobre su relación.

Cabe recordar que Jessi Uribe llegó el pasado 16 de marzo a Colombia tras la suspensión de su gira de conciertos por España y debió someterse a un aislamiento de 14 días por haber llegado del extranjero.

Sin embargo, a muchos seguidores de los cantantes les llamó la atención que tras el cumplimiento de esa primera cuarentena, el bumangués decidiera estar al lado de su novia y no de sus hijos.

“Él no ha viajado a Bucaramanga a ver sus hijos porque todos sabemos que no se puede viajar, no hay aviones, no hay transporte, entonces ese es el motivo por el cual él no ha ido a ver a sus hijos en estos momentos”, aseguró la cantante de música popular

Así, Paola Jara demostró que no es porque su pareja no quiera estar con ellos o no le hagan falta, sino que es un motivo de fuerza mayor el que lo separa de sus hijos.

